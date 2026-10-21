Accueil - Mercato OM - Mercato OM : Le SRFC se casse les dents pour Bamo Meïté

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Bamo Meïté aurait pu quitter l’Olympique de Marseille cet été. Le Stade Rennais songeait sérieusement à recruter le défenseur ivoirien. Mais les exigences phocéennes ont finalement fait fuit les Bretons.

Mercato : Bamo Meïté, le traumatisme qui a failli tout changer

L’Olympique de Marseille se prépare à relver un important défi ce jeudi 22 octobre 2026. Les hommes de Bruno Genesio vont tenter de battre Sturm Graz en Autriche. Cela permettrait à l’OM de remporter enfin ces premiers points en Ligue Europa cette saison. Mais au-delà du sportif, c’est un contexte personnel qui anime l’actualité phocéenne.

L’Équipe fait des révélations sur Bamo Meïté. Le défenseur ivoirien avait visé par une course-poursuite en 2024. Cette fusillade l’avait profondément ébranlé. Le joueur de 25 ans aurait alors quitté son domicile sans attendre, avec sa compagne et leur bébé. Il avait rallié Paris, où vivent des proches. Durant plusieurs semaines, l’Ivoirien se serait demandé s’il pouvait réellement revenir dans la cité phocéenne.

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L’ancienne direction de l’OM a tenté de le rassure. Medhi Benatia aurait proposé au défenseur de consulter un psychologue en cas de besoin. Son retour fut délicat. Le joueur demeurant méfiant et sur ses gardes. Au point d’envisager son départ de l’OM.

Le prix fixé par l’OM a fait fuir le Stade Rennais

Ses velléités de départs ont vite alerté quelques prétendants. Le Stade Rennais, en quête de solutions défensive, s’était renseigné sur son profil. Sauf que l’Olympique de Marseille n’entendait pas brader son joueur.

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Le quotidien sportif assure que le club a fixé le transfert de Bamo Meïté à 30 millions d’euros. La somme paraît considérable pour un défenseur encore en quête de temps de jeu. Elle a finalement refroidi les ardeurs SRFC qui n’a pas donné suite.

Bamo Meïté a été prêté au FC Lorient la saison dernière. Il a disputé 25 matchs, avec les Merlus pour 3 passes décisives. De retour à l’OM cette saison, ses apparitions restent rares. En Europa League, il a joué l’intégralité de la rencontre face à l’Olympiakos. Il a réussi 91 % de ses passes (62 sur 68), récupéré 7 ballons et effectué 6 dégagements.

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Bruno Genesio lui a offert cette occasion dans un secteur défensif où la concurrence reste dense. Cette exigence traduit la volonté de l’OM de garder son jeune défenseur ivoirien. Même si ce dernier peine à retrouver son meilleur niveau de jeu sous les couleurs phocéennes.