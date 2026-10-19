Mercato OM : Ecarté, Victor Joseph se dirige vers l’Italie

Le malaise autour de Victor Joseph prend de l’ampleur. Le jeune milieu, relégué en équipe réserve, semble avoir un pied hors de l’Olympique de Marseille. Il pourrait prendre la direction de l’Italie dès cet hiver.

Mercato OM : La Sampdoria avait une offre pour Victor Joseph

L’affaire Victor Joseph fait planer un possible conflit à l’Olympique de Marseille. Et selon les dernières informations de La Minute OM, la Sampdoria a bel et bien tenté de recruter le milieu offensif au début du mois d’août. Le club italien aurait même transmis une offre au club le 28 du même mois.

L’entourage du joueur de 20 ans affirme toutefois que le directeur sportif Grégory Lorenzi n’aurait pas été informé de cette proposition. Victor Joseph serait donc resté à l’OM contre son gré. Et les choses ne s’améliorent pour lui. Le jeune joueur n’a disputé qu’une seule rencontre depuis la reprise avant d’être écarté de la Pro 2 le week-end dernier.

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Victor Joseph ne figurait même pas dans le groupe. La réserve, pensionnaire de National 2, s’est pourtant imposée contre Beaucaire (2-1) à Martigues. C’est le cinquième succès de suite pour la réserve phocéenne. Tandis qu’un départ en janvier paraît de plus en plus probable pour Victor Joseph.

Un message énigmatique sur les réseaux sociaux

Victor Joseph avait d’ailleurs choisi de réagir publiquement suite à sa mise à l’écart. Il a publié sur son compte Instragram un cliché où on le voit célébrer, l’index pointé vers le ciel. Le tout était accompagné d’une légende qui en dit long. Il y affirme sa « volonté de jouer au football » et promet de s’exprimer sur le terrain.

🚨 Au sujet de Victor Joseph :



Selon nos informations, la Sampdoria a manifesté un intérêt pour le milieu offensif début août.



Une offre a été envoyée le 28 août au club.



Grégory Lorenzi n'aurait pas été au courant de l'offre, selon l'entourage du joueur.



Pour Joseph, qui… pic.twitter.com/xuyquw4PN6 — La Minute OM (@LaMinuteOM_) October 19, 2026

Il y glisse aussi une formule sur le mensonge et la vérité. Cette dernière finit « toujours par émerger, même si elle tarde à arriver ». Cette phrase n’est pas anodine. La Provence expliquait récemment que Ali Zarrak, responsable de la Pro 2 au sein du club, avait diffusé exactement la même citation sur X le même jour, après avoir été visé par Jean-Pierre Papin.

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Un différend entre les deux hommes serait à l’origine de la mise à l’écart du jeune milieu de terrain. La direction de l’Olympique de Marseille évoque plutôt un comportement inacceptable depuis plusieurs mois.

Une arrivée qui promettait pourtant beaucoup

Le contraste est saisissant. Victor Joseph est passé par le Paris FC, Sarcelles, 2022 avant de s’engager avec l’OM en janvier. Les dirigeants voyaient en lui un nouveau Robinio Vaz. Neuf mois plus tard, l’espoir a laissé place à la déception et un contentieux interne.

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La Sampdoria pourrait en profiter pour le déloger de Marseille dès cet hiver. Tous les éléments semblent en tous cas réunis pour qu’un divorce soit acté dès l’ouverture du mercato hivernal.

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