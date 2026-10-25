Accueil - Mercato OM - Frank McCourt met sa villa à 125 M$ en vente, pas l’OM

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Frank McCourt vend, mais ce n’est pas l’OM. Le propriétaire de l’Olympique de Marseille a mis en vente sa propriété de Boca Raton, en Floride, au prix de 125 millions de dollars, soit plus de 100 millions d’euros. À ce tarif, elle deviendrait la maison la plus chère jamais vendue dans la ville.

Que vend exactement Frank McCourt en Floride ?

La maison borde l’Intracoastal Waterway, le chenal qui longe la côte est de la Floride. Elle offre environ 1 670 m² habitables, sept chambres, deux bureaux, une salle de sport, une maison d’amis, une piscine à débordement et un ponton capable d’accueillir des yachts d’une trentaine de mètres. McCourt l’avait achetée en 2024 à Andrew Robins, alors qu’elle était encore en chantier. Le prix payé n’a jamais été rendu public, et les travaux se sont achevés en 2025.

Le record de Boca Raton s’élève à 75 millions de dollars, pour une vente conclue en mai 2026 au Royal Palm Yacht & Country Club. Le prix affiché le dépasse de 50 millions. Le record ne tombera toutefois qu’en cas de vente effective à ce niveau.

Pourquoi le propriétaire de l’OM se sépare de cette villa

L’homme d’affaires américain avance une raison familiale. Son épouse Monica et leurs enfants se sont pris de passion pour l’équitation, et la famille vit désormais surtout à Wellington, haut lieu des sports équestres situé lui aussi dans le comté de Palm Beach.

Frank McCourt veut-il aussi vendre l’Olympique de Marseille ?

Cette annonce ne concerne en rien le club. Il s’agit d’un bien privé, sans lien avec les comptes de l’Olympique de Marseille. Sur l’avenir de l’OM, la ligne officielle n’a pas bougé : Stéphane Richard, président depuis juillet, répète que le club n’est pas à vendre, tout en laissant la porte ouverte à de nouveaux actionnaires minoritaires.

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Le climat financier s’est pourtant tendu. McCourt, qui a racheté l’OM en octobre 2016 pour environ 45 millions d’euros et y a investi depuis plus de 800 millions selon les estimations, ne voudrait plus financer le recrutement aux mêmes conditions que lors des saisons passées. La DNCG a déjà encadré la masse salariale et les indemnités de transfert du club pour 2026-2027, avant un nouvel examen attendu fin novembre ou début décembre. Nous avons fait le point sur ce qui est vrai et ce qui circule sur la vente de l’OM.

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La valorisation de 1,2 milliard d’euros évoquée en mars, avec une prise de 30 % du capital pour 400 millions, n’a débouché sur aucune offre connue. Aucun acheteur n’a été nommé à ce jour.

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