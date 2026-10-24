Accueil - Mercato OM - Mercato OM : Marseille en difficulté, que prépare Lorenzi pour l’hiver ?

Partager sur Ajouter comme source préférée sur Google

Le début de saison catastrophique de l’OM va-t-il pousser la direction du club à renforcer l’équipe de Bruno Genesio en janvier ? La tendance en Provence ne semble pas l’indiquer !

OM Mercato : De nombreux départs non comblés

L’OM a démarré la saison 2026-2027 sans aucun renfort et fait un début de saison compliqué, tant en Ligue 1 qu’en Ligue Europa. Le club a pourtant perdu des joueurs majeurs, dont le buteur Mason Greenwood et Facundo Medina. Le premier a été transféré à Fenerbahçe contre 39 millions d’euros, tandis que le deuxième a été cédé au Bayer Leverkusen contre 23 millions d’euros.

Quinten Timber a aussi été vendu à Crystal Palace à 20 millions d’euros, alors que Leonardo Balerdi est prêté à l’AS Rome. Ahmed Traoré est aussi prêté au Genoa. Quant à Pierre Emérick Aubameyang, il a rejoint Le Deportivo La Corogne, promu en Liga.

L’Olympique de Marseille a certes levé l’option d’achat de Timothy Weah, mais les nombreux départs n’ont pas été comblés. Bruno Genesio a donc hérité d’un groupe sans nouvelle recrue. Et les résultats de son équipe sont décevants en ce début de saison.

Marseille : Un bilan catastrophique en Ligue 1 et en Ligue Europa

En championnat, les Phocéens étaient 9es avec seulement 8 points au compteur, avant le coup d’envoi de la 8e journée. Ils ont déjà concédé quatre défaites et 10 buts en 7 journées. En Ligue Europa, ils ont perdu leurs trois premiers matchs en phase de ligue et sont classés 34es sur 36 équipes. Un bilan catastrophique pour l’OM, dont l’entraîneur est déjà menacé de limogeage.

Renforcer l’OM devient impératif, McCourt n’en fait pas la priorité

Pour espérer redresser la situation, Grégory Lorenzi doit absolument renforcer l’équipe pendant le mercato hivernal. Cela devrait même être la priorité en janvier 2027. Mais les premières nouvelles en provenance de Marseille ne vont pas dans ce sens. Le propriétaire Frank McCourt ne se serait pas enclin à sortir le chéquier, mais plutôt à poursuivre le processus de redressement des finances du club.

À voir

ASSE : Une absence de plus au FC Nantes contre Saint-Etienne

L’Olympique de Marseille est contraint par la DNCG à l’encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations. Le nouveau Directeur sportif ne dispose donc pas d’une enveloppe pour le recrutement. Il doit d’abord réaliser des transferts (ventes), avant de pouvoir recruter, mais à moindre coût.

Marseille doit combler son énorme déficit

En effet, Frank McCourt ne devrait pas réinvestir les probables retombées de transferts dans le recrutement. Son objectif prioritaire étant de combler l’énorme déficit cumulé de 157 millions d’euros sur les trois derniers exercices.

Grégory Lorenzi pourrait vivre un mercato d’hiver aussi calme que celui de l’été dernier, parce que l’OM doit d’abord trouver de nouvelles ressources pour équilibrer ses comptes.

Lire aussi :

À voir

Mercato PSG : Intérêt du Real Madrid pour Vitinha, c’est désormais clair

OM : La consigne reçue par les joueurs pour reconquérir le Vélodrome

OM : Gomes, Aguerd, Gouiri… l’heure des choix forts pour Genesio