Accueil - Mercato OM - Genesio lance un message fort à McCourt pour l’avenir de l’OM

Présent en conférence de presse ce samedi, Bruno Genesio a été interrogé sur Frank McCourt. L’entraîneur de l’OM en a profité pour lancer un message fort sur l’avenir du club marseillais à l’homme d’affaires américain.

OM : Bruno Genesio réclame de l’ambition à Frank McCourt

Avant le déplacement à Angers ce dimanche après-midi, à l’occasion de la septième journée de Ligue 1, Bruno Genesio s’est exprimé sur les ambitions de l’OM, dans une période rendue tendue par d’importantes contraintes financières.

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Trois jours après la défaite à domicile (0-1) contre l’Olympiakos Le Pirée en Ligue Europa, le club olympien va devoir réagir ce dimanche en Ligue 1 sur la pelouse du stade Raymond-Kopa. Quatorzième de Ligue 1 avec seulement deux longueurs d’avance sur la zone rouge, sans le moindre point en deux journées de Ligue Europa, le club marseillais ne va pas bien.

Asphyxié par des finances dans le rouge, contraint de composer avec un effectif réduit et non renforcé cet été, et toujours incapable de lancer sa saison, l’Olympique de Marseille a vu son actionnaire principal, Frank McCourt, lui fermer le robinet cet été. Interrogé sur la situation de son club, le coach de l’OM a ouvertement insisté sur la nécessité de retrouver de l’ambition sur la Canebière.

« Lorsqu’on est l’OM, on se doit d’être en haut du tableau en Ligue 1 et ambitieux dans les compétitions européennes, et si possible dans la plus belle. Si cette période difficile peut nous permettre de poser des bases pérennes, ce sera une réussite », a notamment déclaré Bruno Genesio, en écho à une question sur le bilan des dix ans de Frank McCourt.

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Pour autant, Bruno Genesio espère que cette période compliquée permettra au club de repartir sur de meilleures bases. « Parfois, dans l’échec, il y a des prises de conscience et des choses qui permettent de retrouver des ambitions, avec une politique sportive et financière qui soit plus adaptée à un club de football », a ajouté Genesio.

À la tête de l’OM depuis dix ans, Frank McCourt est donc invité à montrer de l’ambition pour le club olympien ou à céder la place à un autre investisseur capable de faire passer un cap aux pensionnaires du stade Vélodrome. L’Olympique de Marseille est dans le dur.

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Battus par l’Olympiakos en Ligue Europa cette semaine, les Phocéens doivent rapidement réagir avant leur déplacement à Angers, dimanche, en Ligue 1. Ils espèrent enchaîner un deuxième succès consécutif en championnat.