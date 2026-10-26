Accueil - Mercato ASSE - Mercato ASSE : faut-il un latéral gauche dès janvier ?

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Huit victoires en dix journées, 25 points sur 30 et trois matchs de suite sans encaisser : l’AS Saint-Etienne n’a pas grand-chose à corriger. Sauf peut-être à gauche. Contre Nantes samedi soir (1-0), Ben Old a quitté la pelouse de Geoffroy-Guichard à la 64e minute, et le mercato ASSE de janvier tient son premier vrai sujet.

Ben Old, un pari défensif qui tient

Le Néo-Zélandais n’est pas défenseur de formation. Ian Cathro l’a pourtant installé au poste de latéral gauche, et sur un point les chiffres lui donnent raison : depuis ce repositionnement, les Verts enchaînent trois clean sheets. L’intéressé, lui, voit déjà plus loin.

Face au FC Nantes, la limite est apparue ailleurs. Devant un bloc compact, Ben Old a peu pesé dans son couloir et n’a presque rien proposé vers l’avant. Cathro a fait entrer Chico Lamba à sa place. La délivrance n’est venue qu’à la 90e, sur une tête d’Augustine Boakye au bout d’un centre de Mahmoud Jaber.

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Le souci n’est donc pas de défendre. Il est de créer du danger contre des équipes qui attendent, et avec un tel rythme, les Verts vont en croiser beaucoup d’ici l’hiver.

Bernauer et Kasia, les solutions de dépannage de l’AS Saint-Etienne

Dans l’effectif, deux noms reviennent. Maxime Bernauer est défenseur central de métier, mais il a déjà joué sur un côté, notamment en National. Le jeune Nathan Kasia peut lui aussi dépanner ponctuellement. Aucun des deux n’est un latéral gauche de spécialité. Le poste n’a donc pas de titulaire naturel.

Lire aussi : ASSE : La compo de Saint-Etienne face au FC Nantes est déjà connue

Mercato ASSE : recruter en janvier ou patienter jusqu’à l’été ?

La fenêtre ouvrira le vendredi 1er janvier 2027 et fermera le lundi 1er février à 19h59. Un mois, c’est court. Le marché d’hiver offre rarement le choix de l’été, et les clubs vendeurs le savent quand ils fixent leurs prix.

Le matelas de points plaide pour la patience. Une montée en Ligue 1 rendrait aussi Saint-Etienne plus attractif en juin pour viser un latéral d’un autre calibre.

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Deux scénarios peuvent toutefois accélérer les choses : une blessure dans le couloir, ou des difficultés de Ben Old qui se répètent contre les blocs bas d’ici décembre. Dans ce cas, attendre l’été coûterait peut-être plus cher qu’un renfort payé au prix fort en janvier.

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