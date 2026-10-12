Accueil - Mercato ASSE - ASSE-Rodez : Santini envoie un message fort aux Verts après la défaite

L’ASSE a dominé Rodez AF (2-0), samedi soir, lors de la 8e journée de Ligue 2, pour conforter ainsi sa première place avec 19 points. Malgré ce revers, l’entraîneur ruthénois Didier Santini a salué les qualités stéphanoises et exprimé son souhait de voir les Verts retrouver la Ligue 1 à l’issue de la saison.

ASSE-Rodez : Didier Santini reconnaît la supériorité stéphanoise

La défaite laisse forcément des regrets dans les rangs de Rodez, mais Didier Santini a préféré retenir la prestation de ses joueurs et la valeur de leur adversaire. Dans ses déclarations en conférence de presse, le technicien ruthénois a notamment souligné la qualité technique de l’ASSE, sa maîtrise collective et sa capacité à accélérer lorsque les espaces se présentent.

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« Je suis fier de mes joueurs, de leur prestation face à une très belle équipe de Saint-Étienne qui, j’espère, sera en Ligue 1 l’année prochaine », a-t-il expliqué après la rencontre. Un compliment qui dépasse la simple courtoisie d’après-match. Santini reconnaît le potentiel des Verts tout en assumant sa fierté devant la performance de son propre groupe. Dans le football, perdre n’interdit pas de reconnaître le mérite de l’adversaire.

Un collectif stéphanois qui impressionne son adversaire

Pour Didier Santini, le danger stéphanois ne repose pas uniquement sur quelques individualités. Le changement tactique, l’arrivée de nouveaux joueurs et la qualité du jeu de possession compliquent la tâche des équipes adverses. L’entraîneur de Rodez a également insisté sur la capacité de l’ASSE à exploiter rapidement les espaces en transition, un exercice qui peut faire très mal lorsqu’une défense se découvre.

« C’est une équipe qui a énormément de qualité technique, qui a un très bon jeu de possession et qui est très forte en transition si on s’ouvre », a-t-il analysé. Son admiration s’étend à plusieurs joueurs, notamment Irvin Cardona. « J’adore, lui je le prendrais tout de suite », a-t-il confié.

Les Verts ont-ils les moyens de retrouver l’élite ?

Avec 19 points après huit journées, l’AS Saint-Etienne occupe la première place de Ligue 2. Ce total représente une moyenne de 2,375 points par match, un rythme compatible avec les ambitions d’une équipe qui vise la montée. Toutefois, un bon départ ne garantit rien.

La régularité, la gestion des blessures et la capacité à traverser les périodes difficiles pèseront lourd au fil du championnat. Le contexte rend les propos de Santini particulièrement intéressants. Saint-Étienne a changé de visage avec son nouvel entraîneur et plusieurs recrues, mais doit encore confirmer cette cohésion sur la durée.

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Le technicien de Rodez espère voir les Stéphanois aller jusqu’au bout de leur objectif : « Ils ont une équipe de qualité, capable de bien garder le ballon […] j’espère qu’ils iront au bout. » Ce souhait est clair, même si la route vers la Ligue 1 reste longue et semée d’obstacles.

Rodez veut aussi construire la suite avec confiance

Malgré la défaite dans le Forez, Didier Santini a défendu le travail effectué pendant la trêve internationale. Il a expliqué avoir donné leur chance à plusieurs jeunes joueurs, notamment Momo Sylla et Dylan Vengi, afin d’élargir les possibilités de son effectif.

Le retour du gardien Quentin Braat, âgé de 28 ans, constitue également un motif de satisfaction pour l’entraîneur ruthénois, qui apprécie son expérience et son autorité. Santini a enfin rappelé que Rodez avait besoin de retrouver rapidement ses repères après les changements intervenus dans le groupe, notamment le départ de Baldé.

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Son ambition reste de préserver l’identité de jeu du RAF et de remettre ses joueurs dans le bon rythme. L’ASSE, elle, peut savourer ce succès et les compliments reçus, sans perdre de vue l’essentiel : transformer ses promesses en résultats jusqu’au terme de la saison.