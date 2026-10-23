Accueil - Mercato ASSE - Mercato ASSE : Chico Lamba va-t-il ouvrir la porte de sortie ?

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Relégué dans la hiérarchie des défenseurs à l’ASSE, Chico Lamba va-t-il partir cet hiver ? En attendant le mercato, Ian Cathro a répondu aux joueurs en manque de temps de jeu.

Mercato : Sohaib Naïr arrive à l’ASSE et bouleverse la hiérarchie

L’ASSE a recruté plusieurs joueurs pendant le mercato d’été pour reconstituer son équipe cette saison. À la demande de Ian Cathro, des joueurs en provenance de l’étranger notamment ont renforcé l’équipe des Verts. Aron Csongvai, Jakob Breum, Thierno Ballo, Tamar Svetlin ou encore le jeune gardien de but Mamour Ndiaye.

En défense, Sohaib Naïr a débarqué de l’EA Guingamp en renfort. Il s’est imposé rapidement dans l’équipe du nouvel entraîneur, au point de pousser Mickaël Nadé au départ, à Rodina Moscou en Russie. Il forme désormais la paire axiale avec Julien Le Cardinal.

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L’arrière central algérien est même passé devant Maxime Bernauer dans la hiérarchie. Pour garder ce dernier dans le Onze de Saint-Etienne, Ian Cathro l’a repositionné comme milieu défensif. Il dépanne aussi au poste d’arrière latéral gauche.

Chico Lamba relégué derrière Le Cardinal, Naïr, Pedro et Bernauer

Défenseur central également, Chico Lamba est lui rétrogradé dernière Le Cardinal, Naïr, Bernauer ou encore Kevin Pedro, qui joue désormais comme arrière droit. Cette saison, le Portugais n’a joué que 4 petites minutes contre le FC Metz (2-2), le 19 septembre dernier, lors de la 7e journée de Ligue 2.

Victime d’une lésion aux adducteurs, puis d’une blessure à la jambe, la saison, l’ancien joueur du FC Arouca (Portugal) avait longtemps été absent entre mi-octobre 2025 et mi-mars 2026. Sa préparation estivale a également été tronquée à cause des pépins physiques.

Le défenseur Portugais de retour, mais sur le banc

Jeudi, le coach de l’ASSE a annoncé sa disponibilité pour le choc contre le FC Nantes, samedi (20h30). Toutefois, Chico Lamba ne devrait pas être titulaire après son absence dans le groupe stéphanois lors des deux derniers matchs.

En effet, il part de loin et ne figure pas parmi les premiers choix de Cathro. De ce fait, le joueur de 23 ans doit composer avec une éventuelle blessure chez les Verts pour espérer avoir du temps de jeu.

En quête de temps de jeu, Lamba vers un prêt en janvier ?

Face à cette situation, il ne serait pas surprenant de le voir ouvrir la porte de sortie, s’il a une proposition intéressante dès l’hiver. En quête de temps de jeu, il pourrait rejoindre un club, qui lui garantirait une place, sous la forme d’un prêt de six mois.

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Toutefois, le dernier mot revient à Ian Cathro, qui a besoin d’une profondeur de banc, afin de parer à toute éventualité. En d’autres termes, Chico Lamba pourrait être une solution intéressante pour dépanner.

Cathro veut garder tous les Verts concernés

Le coach de l’ASSE a d’ailleurs envoyé un message dans ce sens. Il veut garder tous ses joueurs, titulaires comme remplaçants, concernés. « On n’a ni remplaçants ni titulaires, mais un groupe entier de 22 joueurs. Tout le monde est concerné », a-t-il souligné avant ASSE – FC Nantes.

Pour rappel, Chico Lamba a été recruté en juillet 2025. Il s’est lié au Verts jusqu’en 2030. Transféré du Portugal contre une indemnité estimé à 4,1 millions d’euros, il est désormais valorisé à 3 millions d’euros par Transfermarkt.

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