ASSE : Ben Old entrevoit déjà le titre après le FC Nantes

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La victoire de l’ASSE face au FC Nantes (1-0) a renforcé les ambitions de Ben Old, convaincu que ce succès arraché dans les dernières secondes peut compter dans la saison des Verts. Après la rencontre, le joueur néo-zélandais a même évoqué la possibilité de remporter des titres grâce à ce type de victoire obtenue dans la difficulté.

ASSE-FC Nantes : Un but à la 90e minute qui change la dimension de la soirée

L’AS Saint-Étienne a dû s’armer de patience pour venir à bout du FC Nantes. Les Stéphanois ont longtemps buté sur un bloc adverse fermé, avant de trouver enfin la faille à la 90e minute grâce à Augustine Boakye. Geoffroy-Guichard a explosé, et les Verts ont tenu là un succès qui les a secoués jusqu’au bout.

Pour Ben Old, ce match pourrait marquer un tournant dans la dynamique du groupe. Le Néo-Zélandais a insisté sur le rôle des supporters, qui ont porté son équipe pendant une partie où il a fallu s’accrocher jusqu’à la fin. « Dans la difficulté de ce match, ces scènes de joie avec le public, oui ça en fait un match très important dans cette saison », a-t-il expliqué après le coup de sifflet final.

Ben Old voit plus loin que les trois points

Le discours du Stéphanois va plus loin que le résultat du week-end. Selon Ben Old, une équipe qui gagne des matchs compliqués se bâtit une dynamique favorable et peut viser haut. Il n’a pas tourné autour du pot : « Ce genre de victoires peuvent amener de grandes choses, des titres », a-t-il affirmé.

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C’est la conviction d’un joueur, qui juge qu’un groupe capable de tenir dans l’adversité tient une bonne base pour grimper. En championnat, où la régularité est un facteur déterminant, ces victoires décrochées dans les dernières minutes peuvent nourrir la confiance et la cohésion d’un effectif.

La confirmation, prochain défi des Verts

Le succès contre Nantes donne à Saint-Étienne de quoi sourire, mais sa vraie valeur se mesurera dans les semaines à venir. Une victoire qui fait du bruit marque les esprits, pourtant seule une série de performances solides transforme cet enthousiasme en ambition durable. Pour Ben Old et ses coéquipiers, le prochain test sera de retrouver cet état d’esprit quand les difficultés reviendront.

Cette soirée à Geoffroy-Guichard ne garantit aucun titre. Le message du Néo-Zélandais en dit long, cela dit, sur la mentalité qu’il veut voir s’installer chez les Verts : ne pas plier quand le match se crispe et croire jusqu’au bout qu’un exploit reste possible. Cette victoire contre le FC Nantes sera-t-elle le premier jalon d’une saison à la hauteur de ces ambitions ?