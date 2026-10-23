Accueil - Mercato ASSE - ASSE : La compo de Saint-Etienne face au FC Nantes est déjà connue

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Fort de ses deux dernières victoires, l’entraîneur de l’ASSE ne devrait pas changer son équipe contre le FC Nantes, samedi (20 h 45) au stade Geoffroy-Guichard.

L’ASSE dans une dynamique positive avant le FC Nantes

L’ASSE a bien réagi lors de ses deux dernières rencontres de Ligue 2. Elle a remporté le match contre Rodez (2-0), puis celui contre le Red Star au stade Bauer (1-0), alors qu’elle restait sur une défaite contre l’USL Dunkerque (2-1) et un nul face au FC Metz (2-2). Grâce à ces deux succès, les Stéphanois ont confirmé leur avance en tête du championnat.

Ils comptent désormais 4 points de plus que le Montpellier HSC, leur dauphin. Le Stade de Reims (3e) et L’Etoile Rouge (4e) ont chacun 5 points de retard sur l’équipe de Ian Cathro, avant le coup d’envoi de la 10 journée.

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L’entraîneur de l’AS Saint-Etienne a naturellement exprimé sa satisfaction après la victoire ramenée de Saint-Ouen. « Dans le temps additionnel, j’ai vu chez mes joueurs une détermination que je n’avais pas vue jusqu’ici. […] Nous avons une équipe ! C’est ce que j’ai ressenti et je voulais que tout le monde le ressente », a-t-il déclaré, dans la foulée des trois points empochés contre le Red Star.

Saint-Etienne : Cathro devrait reconduire la même équipe

Il a fort à parier que Ian Cathro va reconduire les joueurs qui ont marqué des points, en réusisssant deux clean sheet de suite. Surtout qu’il tient désormais son équipe type comme il l’a affirmé.

En l’absence de Gautier Larsonneur, toujours blessé et indisponible, Mamour Ndiaye enchaînera, sauf blessure, un deuxième match comme titulaire. Le portier de 21 ans avait été félicité pour sa performance contre les Audoniens. De plus, il bénéficie de l’entière confiance du technicien écossais.

En défense, le coach des Verts a levé le doute sur l’état de Julien Le Cardinal. Touché et remplacé par Joao Ferreira (28e) lors du dernier match, il va bien. « Le capitaine est ok, ce n’est rien de dramatique concernant son genou », a-t-il rassuré en conférence de presse d’avant-match. Chico Lamba est également de retour après son absence du groupe lors des deux dernières journées de Ligue 2.

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En défense, Le Cardinal devrait tenir sa place dans le Onze, aux côtés de Sohaib Naïr, Kevin Pedro et Ben Old. Dans l’entrejeu, Maxime Bernaur et Aron Csongvai devraient être positionnés devant la défense. Quant à Augustine Boakye et Jakob Breum, ils devraient soutenir les deux attaquants que sont : Irvin Cardona et Thierno Ballo.

La compo probable de l’ASSE contre le FC Nantes :

Gardien de but : M. Ndiaye

Défenseurs : K. Pedro, Le Cardinal, S. Naïr, Ben Old

Milieux de terrain : A. Csongvai, M. Bernauer, J. Breum, A. Boakye

Attaquants : I. Cardona, T. Ballo