Mercato PSG : Un ancien du club pour remplacer Tuchel

L'actualité mercato PSG revient à la Une avec Thomas Tuchel sur un siège éjectable. Le technicien allemand pourrait être remplacé au Paris SG par un nom déjà bien connu au club.

Mercato PSG : Thomas Tuchel, et si les carottes étaient déjà cuites ?

Malgré une finale de Ligue des champions qui aurait pu lui donner une inviolable immunité au PSG, Thomas Tuchel est sur un siège éjectable. Son maintien à son poste jusqu’à la fin de la saison devrait même relever d’un miracle, tant il est contesté au sein du club. D’abord, à la direction, Leonardo, qui n’a jamais trouvé légitime sa présence sur le banc du Paris SG, cherche à l’évincer de son poste. Le directeur sportif n’avait pas hésité à lui montrer la porte de sortie s’il n’était pas « content » des conditions de travail dans la capitale française. Le brésilien était agacé en ce moment-là par les critiques formulées par Tuchel sur le mercato PSG alors que la France, l’Europe et le monde du foot traversent une crise financière inédite à cause de la Covid-19.

Désormais, ce sont des joueurs qui ne voudraient plus du coach sur le banc du Paris SG, selon le média espagnol Don Balon. Si le départ de l’allemand au plus tard à la fin de la saison ne semble souffrir d’aucun doute, la question de son remplacement a toujours été l’équation non encore résolue. Leonardo pense depuis fort longtemps à Massimiliano Allegri qu’il a connu à l’AC Milan. Ce dernier, toujours sans club depuis son départ de la Juventus Turin, ne semble pas opposé à l’idée de rejoindre le PSG. Il avait confié dans les colonnes de L’Équipe, sa disponibilité à étudier la possibilité. Mais au Paris Saint-Germain, les idées semblent de plus en plus se diriger vers une personne qui connait bien le club et qui a déjà son nom gravé dans son histoire.

Mercato PSG : Thiago Motta, le choix idéal pour l'après Tuchel ?

Thiago Motta, ancien milieu de terrain du PSG, charismatique personnage, pourrait être le remplaçant idéal de Thomas Tuchel. Selon le journaliste de France Football, Nabil Djellit, le nom de l’ex-international italien circule dans les coulisses du club pour prendre la suite de Thomas Tuchel, lequel ne devrait pas manquer de sauter si le Paris Saint-Germain ne passe pas la phase de poule en Ligue des Champions. Il faut noter que le club la capitale n’est que 3e du Groupe H avec 3 points en autant de matchs. S’il n’arrivait pas à accrocher une des deux premières places occupées par Manchester United (1er) et le RB Leipzig (2e), une première depuis le rachat du PSG par les Qataris, le limogeage de Thomas Tuchel deviendrait inévitable.

La piste Thiago Motta est crédibilisée par un certain nombre de facteurs. L’ancien joueur est jeune, et donc capable de trouver rapidement une alchimie avec les joueurs. Il est bien connu au club où il n’a pas vraiment été remplacé à son poste de milieu défensif par un joueur de son niveau. Son charisme le rendrait respectable par tous les joueurs en plus d’être très apprécié au sein de la direction. Un entraîneur capable donc de tenir la troupe parisienne sans trop de mal. De plus, Thiago Motta devrait couter moins cher qu’un Massimiliano Allegri sur le plan du traitement salarial, un point non négligeable dans cette période de crise financière. Le Paris SG aurait l’impression, avec l’ancien Barcelonais qui lui avait très tôt accordé sa confiance, d’avoir un entraîneur qui comprend ses ambitions. Thiago Silva a joué six ans Paris SG avant de prendre les commandes de l’équipe U19 du club. Il a confié à RMC, qu'il n'entrainerait jamais une équipe comme l'OM du fait de sa fidélité au Paris Saint-Germain, signe qu'il est bien habité par la culture parisienne.

Leonardo, qui l’a attiré au Paris Saint-Germain et de qui il est toujours très proche, devrait aussi bien s’entendre avec lui. Ce point devrait faciliter les choix des joueurs à recruter lors de chaque Mercato PSG.













Par Gary SLM