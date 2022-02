Vente OM : Coup d’arrêt dans le rachat de l'Olympique de Marseille

Publié par Timothée Jean le 03 février 2022 à 16:44

L’ OM va-t-il passer sous le pavillon saoudien ? Si ce dossier a de longtemps animé l’actualité de Marseille, tout semble aujourd’hui à l’arrêt.

Vente OM : Le rachat de Marseille aurait capoté

Cela fait pratiquement plus d’un an que certains suiveurs de l’ Olympique de Marseille annoncent une arrivée imminente d’investisseurs saoudiens à l’ OM. Nouveau propriétaire de Newcastle, le Fonds d’investissement d’Arabie saoudite (PIF) aurait jeté son dévolu sur le club le plus populaire de France. Avec pour objectif principal d’étendre son empire en Europe, mais aussi de concurrencer son voisin, le Qatar, actuel détenteur du PSG.

Sauf que jusqu’à ce jour, la Vente OM, tant attendue, n’a pas encore été actée. Le milliardaire Frank McCourt est toujours l’actuel propriétaire de l’Olympique de Marseille. Malgré tout, les rumeurs sur le rachat de l’ OM persistent toujours par la voix de Thibaud Vézirian, qui assure avoir des preuves de la reprise en main du club par les Saoudiens.

Outre Thibaud Vézirian, Matthias Manteghetti était également l’un des grands instigateurs de la Vente OM. En février dernier, le correspondant de Canal+ à Marseille lançait un énorme scoop, en confirmant la vente imminente du club phocéen. Cette sortie avait immédiatemment enflammé la toile, faisant rêver les supporters marseillais avec la possible arrivée des joueurs de classe mondiale au Vélodrome. Mais le confrère semble aujourd’hui résigné sur ce dossier.

Dans un podcast de Football Club de Marseille, Matthias Manteghetti assure qu’il y a bien eu quelque chose entre les différentes parties. « C’est Fabrice Abriel, qui m’a confirmé qu’il avait été approché par des investisseurs en 2020 pour qu’il discute avec l’OM si une reprise était possible. Il avait donc contacté l'Olympique de Marseille et on lui avait répondu qu’il y avait une négociation en cours et qu’on ne répondrait pas à sa prise de contact », a-t-il expliqué. Mais les négociations entamées entre l’ OM et les dignitaires saoudiens se sont visiblement soldées par un échec. Car l’Olympique de Marseille n’est pas vendeur.

Vente OM : Matthias Manteghetti n’y croit plus

Le propriétaire de l’ OM, Franck McCourt, se montre intransigeant sur ce dossier, et ne bouge pas d’un iota. Il persiste et signe que son club n’est pas à vendre. Il faudrait donc comprendre que la Vente OM a peu de chance d’aboutir. Et si de son côté, Thibaud Vézirian assure que le rachat du club phocéen est bien bouclé et que son officialisation devrait tomber dans les semaines ou mois à venir, Matthias Manteghetti reste très sceptique quant à l’aboutissement de cette opération.

Car « pourquoi achèterait-on un club pour l’officialiser un an et demi plus tard ? À quoi cela servirait-il ? » L’ancien journaliste de Canal + est « certain » qu’il y a eu des « négociations très avancées » avec les dirigeants saoudiens , mais « la vente ne s'est pas finalisée ».