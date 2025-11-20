Mercato PSG : Le meilleur joueur du monde signe au Paris SG

Assez discret lors du dernier mercato estival, le PSG a tout de même réalisé de belles emplettes comme la signature d’un joueur considéré comme le meilleur du monde à son âge. Explications.

Mercato : Le PSG boucle un recrutement pour l’avenir

Avec le départ de Gianluigi Donnarumma, le PSG a recruté Lucas Chevalier pour prendre la place du gardien de but italien. Mais les dirigeants parisiens ne se sont pas arrêtés là puisque Renato Marin est arrivé librement en provenance de l’AS Rome. Au sein du club de la capitale, l’on assure que le recrutement du portier de 19 ans est un pari pour l’avenir. Surtout que l’international espoir italien est considéré comme le meilleur joueur du monde à son poste et à son âge.

« C’est un recrutement pour l’avenir, une grande opportunité. Vous allez peut-être le comprendre plus tard. On a pris le meilleur joueur du monde à son poste et à son âge. Et en plus, il était libre… », confie une source proche de la direction du Paris SG dans les colonnes du quotidien L’Équipe. Le média francilien rapporte notamment que le Paris Saint-Germain a écoeuré la Roma en signant Marin.

En fin de contrat avec les Giallorossi, le natif de Sao Paulo s’est engagé avec les Rouge et Bleu l’été dernier. Une signature passée quasiment inaperçue d’autant plus que les Parisiens ont effectué une large revue d’effectif au poste de gardien de but, où Lucas Chevalier a remplacé Gianluigi Donnarumma au poste de numéro 1 dans les cages parisiennes. Même si Renato Marin n’est pas véritablement un inconnu à Paris.

Renato Marin, une cible de longue date du Paris SG

En effet, selon les informations de L’Équipe, le Paris Saint-Germain était sur les traces de Renato Marin depuis ses 15 ans. Autrement dit, le PSG suit le jeune homme depuis les quatre dernières saisons. Le club de Nasser Al-Khelaïfi souhaitait recruter Renato Marin avant qu’il ne signe à la Roma en août 2022 en provenance de Sao Paulo. Luis Campos, conseiller sportif du PSG, n’a donc pas hésité et a sauté sur l’occasion pour le récupérer. En septembre dernier, Luis Enrique affichait d’ailleurs sa joie de pouvoir compter sur Renato Marin.

« Je suis très content de l’avoir dans l’équipe. Il est l’un des gardiens les plus jeunes, mais il a énormément de qualité avec un profil que nous aimons. Il a de la qualité physique, technique, j’aime la façon dont il s’entraîne. Pour le moment, il jouera avec l’équipe des U23 », annonçait l’entraîneur espagnol en conférence de presse.

