Mercato : Le nouveau Andres Iniesta débarque au PSG pour 8M€

Le PSG vient peut-être de frapper l’un de ses plus grands coups avec l’arrivée de Dro Fernandez, qui est comparé aux plus grands, notamment un certain Andres Iniesta. Explications.

Mercato PSG : Dro Fernandez signe au PSG jusqu’en 2030

C’est désormais officiel, Pedro Fernandez Sarmiento, souvent appelé Dro Fernandez, est officiellement un nouveau joueur du PSG. Le milieu offensif formé au FC Barcelone est la première recrue hivernale du club de la capitale. L’arrivée du joueur de 18 ans a été officialisée ce lundi soir. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de Dro Fernández.

Le milieu de terrain espagnol de 18 ans, qui portera le numéro 27, a signé un contrat avec les Rouge & Bleu jusqu’en 2030. Cette signature s’inscrit pleinement dans la stratégie sportive du Club, résolument tournée vers la jeunesse et le talent », écrit le Champion de France et d’Europe en titre sur son site officiel. Dans le même temps, les détails du transfert se précisent.

Lisez aussi : Mercato: Dro Fernandez au PSG, Joan Laporta explose au Barça

À voir

PSG : Pluie de bonnes nouvelles avant Newcastle

Contrairement aux premières informations évoquant un montant proche de 9 millions d’euros, le PSG ne paiera finalement qu’un peu plus de 6 millions d’euros pour recruter le jeune talent, d’après RMC. Les deux clubs ont trouvé un accord direct, une formule jugée plus avantageuse fiscalement qu’une simple levée de la clause libératoire fixée à 6 millions d’euros.

Paris a également tenu à négocier avec le Barça afin de préserver de bonnes relations entre les deux institutions. Le journaliste Fabrice Hawkins parle d’un transfert estimé à environ 8,2 millions d’euros. Pour beaucoup d’observateurs, avec cette signature, Luis Enrique vient peut-être d’offrir au Paris SG le nouveau « Andres Iniesta ».

« Il me fait aussi penser à Andrés Iniesta »

Selon Jaume Marcet, du journal Sport, qui a été relayé par Le Parisien, Dro Fernandez a fait le choix de rejoindre le PSG pour trouver un contexte plus clair pour son développement, là où l’attente avait fini par peser à Barcelone. Un transfert qui dit beaucoup de l’évolution du Paris Saint-Germain et de ses jeunes.

Selon le journaliste spécialisé, « Dro et Pedri ont le même profil. Milieu travailleur, à l’aise techniquement, qui couvre beaucoup de terrain et doté d’une relance d’exception. Dro a été déçu de ne pas avoir eu sa chance quand Pedri a été blessé. Ça a été le déclic de son départ. » Poursuivant, Marcet n’hésite même pas à le comparer à un modèle historique des Blaugranas, Andres Iniesta.

Lisez aussi : Mercato PSG : Jour de visite médicale pour Dro Fernandez !

À voir

Mercato : Rude bataille pour un chouchou du Stade Rennais

« Il n’a peur de rien, même s’il n’est pas un aboyeur et qu’il est très discret en dehors du terrain. C’est un bosseur à l’ancienne. Il ne va pas dribbler quatre joueurs avant d’envoyer une frappe en lucarne. Mais il me fait aussi penser à Andrés Iniesta. C’est vraiment le même modèle », ajoute le commentateur espagnol. Une comparaison qui en dit long sur la vision du jeu, le calme sous pression et la capacité de création que Dro apporte au milieu. Les supporters parisiens ont hâte de découvrir leur nouvelle perle.

Lire la suite sur le PSG

PSG Mercato : Accord total ! Dro Fernandez attendu à Paris

FLASH Mercato : Dro Fernandez confirme son arrivée au PSG !

Mercato PSG : Dro Fernandez annonce son départ au Barça !

À voir

Coup de tonnerre : Hervé Renard, nouveau coach de l’ASSE ?