Mercato LOSC : Un serial buteur attendu à Lille

Le LOSC prépare du lourd. Pour le prochain mercato estival, les dirigeants du club nordiste surveillent de près un goleador en Allemagne.

Mercato LOSC : Haris Tabakovic proche de signer ?

Le LOSC cherche un nouvel avant-centre. Les dirigeants lillois cherchent à recruter un joueur redoutable devant le filet pour renforcer la ligne offensive de l’équipe de Bruno Genesio.

Le nom d’Haris Tabakovic circule dans les bureaux du Domaine de Luchin. Actuellement, cet international bosnien de 31 ans évolue au Borussia Mönchengladbach, où il est prêté par Hoffenheim. Son parcours solide en Europe en fait une cible prioritaire. Il possède cette maturité tactique qui manque parfois aux jeunes talents, ce qui permettrait d’équilibrer l’effectif lillois.

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L’efficacité du natif de Grenchen impressionne les recruteurs. 30 matchs disputés cette saison, 13 buts marqués et 3 passes décisives délivrées. Au-delà de ses statistiques pures, Tabakovic est un véritable point d’appui. Il sait peser physiquement sur les défenses adverses, libérant ainsi des espaces pour ses coéquipiers. Cela fait de lui un profil rare et convoité sur le marché européen.

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Pourquoi miser sur lui ? Parce que Lille veut un joueur opérationnel sans délai. Avec 10 sélections et 4 buts sous le maillot de la Bosnie, Tabakovic garantit une fiabilité immédiate. C’est un renfort de poids pour encadrer la jeunesse lilloise et montrer un nouveau visage en championnat la saison prochaine. Le dossier est un complexe à finaliser. Sous contrat avec Hoffenheim jusqu’en juin 2027, le buteur attire du beau monde, ce qui va faire grimper son prix.