Mercato : Le Stade Brestois prépare un coup d’éclat au PSG !

À l’instar de tous les autres clubs, notamment le PSG, le Stade Brestois pense déjà à la saison prochaine. Dans cette optique, le club breton pourrait frapper un gros coup au sein de la direction du Paris Saint-Germain.

PSG : Vers un départ inattendu dans la direction sportive des Titis ?

Dans sa parution de ce mardi, le journal L’Équipe, un mouvement inattendu pourrait toucher la direction sportive du centre de formation du PSG. Le quotidien sportif rapporte que Yohan Cabaye pourrait prochainement quitter le Paris Saint-Germain.

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Nommé directeur sportif du centre de formation du club de la capitale depuis le 16 octobre 2024, l’ancien international français serait en effet dans le viseur du Stade Brestois, qui anticipe un possible départ de son directeur sportif Grégory Lorenzi, vers l’OGC Nice à la fin de la saison.

🚨 𝗬𝗢𝗛𝗔𝗡 𝗖𝗔𝗕𝗔𝗬𝗘 🇫🇷 𝗣𝗢𝗨𝗥𝗥𝗔𝗜𝗧 𝗘̂𝗧𝗥𝗘 𝗡𝗢𝗠𝗠𝗘́ 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧𝗘𝗨𝗥 𝗦𝗣𝗢𝗥𝗧𝗜𝗙 𝗗𝗘 𝗕𝗥𝗘𝗦𝗧 ! ❤️🏴‍☠️



L’ancien du PSG pourrait remplacer Gregory Lorenzi 🇫🇷.



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Bien installé au PSG, où ses résultats sont probants, le club étant en lice pour un doublé historique Coupe Gambardella – Youth League, l’ancien milieu de terrain, récemment diplômé par l’UEFA, aurait pour ambition d’occuper des fonctions de directeur sportif dans un club de Ligue 1. Le dirigeant de 40 ans pourrait donc se laisser convaincre par la proposition des Ti’ Zefs.

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« Pour l’heure, aucun contact n’a été établi, mais la direction bretonne ne serait pas insensible au profil de Cabaye. En février, le Comité social et économique (CSE) du PSG avait réclamé son départ à la suite d’une enquête lancée après des témoignages de salariés évoquant un mal-être et un climat jugé pesant. La direction parisienne n’avait pas jugé nécessaire d’aller au-delà d’un avertissement et elle avait renouvelé sa confiance àYohan Cabaye en le confortant dans ses fonctions », explique la source francilienne.

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Sous la direction de Yohan Cabaye, plusieurs jeunes talents ont émergé et intégré progressivement le groupe professionnel du Paris SG, à l’image de Ibrahim Mbaye cette saison. Son départ constituerait donc un vrai changement en interne, dans un secteur de plus en plus important pour le club cher à Nasser Al-Khelaïfi.