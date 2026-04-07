Mercato OM : C’est décidé, 3 signatures conclues à Marseille

La direction de l’OM se projette déjà sur son prochain mercato estival. Elle a même déjà validée la signature de trois joueurs en interne. Les noms sont désormais connus.

Mercato : L’OM va conserver Facundo Medina et Hamed Junior Traoré

L’OM traverse une période compliquée. Habib Beye et ses troupes sont actuellement au pied du podium. Ils devront enchainer des victoires en vue de décrocher une qualification directe pour la prochaine Ligue des champions. Cet objectif impactera forcément son mercato.

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En attendant, la direction de l’Olympique de Marseille sait qu’elle pourrait compter sur trois cadres, actuellement prêtés au club. Le premier concerne Facundo Medina. RMC Sport le confirme, l’OM va débourser les 18 millions d’euros pour recruter définitivement le défenseur argentin.

Timothy Weah restera lui-aussi à Marseille

L’autre dossier concerne Hamed Junior Traoré. L’international ivoirien sera définitivement transféré à l’OM pour un peu plus de 7 millions d’euros. Ses blessures récurrentes n’ont pas vraiment dissuadé les responsables marseillais. L’ancien joueur de l’AJ Auxerre aura donc une deuxième chance de confirmer à l’OM.

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Enfin, Timothy Weah est sans aucun doute la véritable satisfaction de cette campagne. Le quotidien sportif l’assure, l’international américain restera Marseillais la saison prochaine. Marseille devra payer près de 13 millions d’euros à la Juventus pour son transfert définitif. En validant ces signatures, l’OM mise sur la stabilité de ses talents.