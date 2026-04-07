INFO PSG : 121M€ pour recruter un joueur détesté en France ?

À la recherche d’un milieu de terrain pour la saison prochaine, le PSG pourrait faire une folie cet été pour un joueur controversé en France. Explications.

Mercato PSG : Intérêt confirmé pour un crack de Chelsea

D’après la célèbre émission espagnole El Chiringuito, Enzo Fernandez serait sur le point d’adresser un courrier à la direction de Chelsea pour demander officiellement son départ à la fin de la saison. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2032, l’ancien milieu de terrain du Benfica Lisbonne s’apprêterait ainsi à forcer un transfert retentissant cet été.

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L’international argentin énormément déçu après avoir été écarté de l’équipe lors de la victoire en FA Cup contre Port Vale. Ayant écopé d’une suspension disciplinaire après ses récentes sorties médiatiques enflammées, Enzo Fernandez manquera le choc de Premier League de ce week-end contre Manchester City.

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Alors que le joueur de 25 ans semble être plus attiré par le Real Madrid, le média La Nacion assure que le PSG est lui aussi très intéressé par le profil de Fernandez, tout en révélant la complexité du dossier pour le Champion de France et d’Europe en titre. En effet, depuis le chant raciste, dont il est l’instigateur, à l’encontre des joueurs de l’équipe de France après la Coupe du Monde 2022, le capitaine de Chelsea n’est pas très apprécié en Hexagone.

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Même s’il s’est déjà excusé publiquement auprès de ses coéquipiers français du club londonien, son arrivée à Paris pourrait être mal vue par les supporters et son quotidien difficile dans la capitale française. Qu’à cela ne tienne. Chelsea n’est pas forcément vendeur et se montrerait déjà assez ferme dans ce dossier.

Chelsea réclame une fortune pour Enzo Fernandez

En effet, le journal argentin rapporte que la direction de Chelsea n’aurait aucune intention de faciliter le transfert d’Enzo Fernandez. Le club qui le veut devra donc s’attendre à casser sa tirelire, puisque le natif de San Martin ne bougera pas contre un montant inférieur à celui dépensé pour le recruter en janvier 2023, soit 121 millions d’euros.

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INFO PSG: Chelsea tranche pour le transfert d’Enzo Fernandez

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Une somme considérable qui pourrait faire reculer le Paris SG qui ne souhaite plus se lancer dans de telles dépenses. Outre les Parisiens et le Real Madrid, l’Atlético Madrid serait aussi sur les rangs pour recruter Enzo Fernandez.