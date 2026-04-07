PSG Mercato : Dembélé à Liverpool pour remplacer Salah ?

Et si Ousmane Dembélé quittait le PSG pour aller remplacer Mohamed Salah à Liverpool lors du prochain mercato d’été ? En tout cas, des voix s’élèvent déjà du côté de la Mersey pour réclamer l’arrivée de la star française.

PSG Mercato : Ousmane Dembélé, le successeur parfait de Salah ?

Après neuf ans de bons et loyaux services à Liverpool, avec à la clef deux titres de Premier League et une Ligue des Champions, notamment, Mohamed Salah va quitter le club anglais à la fin de la saison. L’attaquant égyptien de 33 ans l’a confirmé dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, où il pose devant les multiples trophées récoltés avec les Reds.

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« Partir n’est jamais facile. Je serai toujours l’un des vôtres et ce club restera toujours un foyer pour moi et ma famille. Merci pour tout. Grâce à vous tous, je ne marcherai jamais seul », a déclaré le double Ballon d’Or africain en reprenant les paroles du chant emblématique du club, You’ll Never Walk Alone.

Légende vivante à Liverpool depuis 2017, Mohamed Salah va faire ses adieux à Anfield et à ses supporters, qui l’ont adulé au fil des années et des titres glanés. Désormais, les dirigeants du club de la Mersey vont s’évertuer à trouver un attaquant capable de remplacer le pharaon égyptien. Alors que les pistes se multiplient depuis des semaines, l’ancien gardien de Liverpool, Brad Friedel, pense que la star du Paris SG, Ousmane Dembélé, a le profil idéal pour le poste.

« On ne peut pas simplement remplacer Mo Salah », a d’abord lancé l’ex-international américain dans une interview accordée à Sports Mole, avant d’évoquer la piste Dembélé. « On ne pouvait pas remplacer Thierry Henry, on ne pouvait pas remplacer Gareth Bale à Spurs avec un seul joueur. Pour Liverpool, cela pourrait signifier revoir la configuration du milieu de terrain.

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Avec les buts et les passes décisives de Mo, sa perte pourrait nécessiter de renforcer un peu plus la défense. Mais en regardant l’équipe, des joueurs comme Adam Wharton pourraient très bien fonctionner dans l’entrejeu, et le club dispose toujours d’attaquants de premier plan. On pourrait se tourner vers Dembélé du PSG, quelqu’un à recruter, qui fonctionnerait parfaitement sur le côté droit où joue Mo », a expliqué Brad Friedel.

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Les dirigeants parisiens ont donc tout intérêt à trouver un accord avec le Ballon d’Or 2025 pour prolonger son contrat, où Liverpool pourrait tenter sa chance en lui déroulant le tapis rouge dans quelques mois.