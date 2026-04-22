Mercato FC Nantes : Coup de froid pour un dossier XXL  

La rumeur prend fin. Laurent Guyot s’est prononcé sur son possible retour au FC Nantes à la fin de la saison.

Mercato : Laurent Guyot ferme la porte au FC Nantes

Entre Laurent Guyot et le FC Nantes, le divorce semble définitif. Ce mercredi, l’actuel entraîneur d’Annecy a répondu cash aux rumeurs. Il ne sera pas sur le banc du FCN la saison prochaine.

Tout est parti d’une information du Courrier de l’Ouest. Le journal affirmait que Nantes, en quête d’un technicien pour la campagne prochaine, sondait la piste Guyot. Face aux journalistes, l’intéressé a tranché : il n’y a eu aucun contact. Ce sont des rumeurs. Ces bruits ne venaient ni de lui, ni de ses proches. Il a appris la nouvelle dans la presse.

À voir

ASSE : La grossière erreur de Saint-Etienne à Bastia pointée

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Kita prépare un coup dingue cet été !

Pourquoi une telle fermeté ? Laurent Guyot connaît la Maison Jaune pour y avoir passé vingt ans comme joueur, puis quatre comme directeur du centre de formation. Mais son départ en 2009 a laissé des traces. Les relations sont inexistantes depuis des années. Pour lui, le temps n’a rien effacé.

Lire la suite sur le FC Nantes

FC Nantes : Le verdict tombe pour Halilhodzic après Brest !

Mercato FC Nantes : Un coach slovène pour remplacer Vahid ?

À voir

OM-Nice : Le verdict tombe, les Niçois assommés !

Revoir Guyot à la Jonelière relève donc de la pure fiction. Le technicien refuse de forcer une collaboration qu’il juge « humainement impossible ». La page est tournée et Laurent Guyot s’en satisfait pleinement. Le patron du FC Nantes, Waldemar Kita devra cibler d’autres entraîneurs.