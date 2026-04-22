Mercato ASSE : Un jeune buteur part de Saint-Etienne, libre

L’ASSE a rendu sa décision pour un jeune joueur prometteur de l’Académie. Il a été laissé libre, à l’approche de la fin de son contrat aspirant.

Mercato : L’ASSE libère Aït Amer, en fin de contrat aspirant

Sauf revirement inattendu, Rayan Aït Amer ne jouera pas avec l’équipe professionnelle de l’ASSE la saison prochaine. Il n’a pas reçu de proposition de prolongation de son contrat aspirant ni offre pour un premier contrat professionnel. Selon les informations de Peuple-Vert, le milieu de terrain a été libéré par son club formateur.

Arrivé à l’académie stéphanoise il y a deux ans, il a démarré par l’équipe U16 jusqu’à celle de la Réserve, en passant par les U19. Selon le média spécialisé, le franco-algérien a inscrit 25 buts en 2 saisons avec les différentes sections.

Bien que décisif, son profil n’a pas retenu l’attention des formateurs, si l’on en croit la source qui évoque « un départ qui interroge ». D’autres stagiaires de la génération du joueur de 18 ans sont également sur le départ.

Rayan Aït Amer en quête d’un 1er contrat professionnel

Libéré par l’AS Saint-Etienne, Rayan Aït Amer va devoir trouver un nouveau projet afin de démarrer sa carrière professionnelle. Avec les statistiques réalisées sous le maillot des Verts, il devrait rebondir rapidement dans un club.

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En revanche. Aboubakar Traoré et Nils Rised, de la génération 2009, prennent la relève au centre de formation. Quant au jeune Camerounais David Mimbang (né en 2008), il arrive en renfort pour la saison prochaine, comme annoncé par P-V.