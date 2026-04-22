OL : Une décision sèche condamnant Lyon tombe au Brésil

La justice brésilienne a condamné l’OL à la suite de la requête de John Textor pour le remboursement d’une dette à Botafogo.

L’OL condamné au Brésil à rembourser 21 M€ à Botafogo

John Textor avait déposé une plainte auprès de la justice brésilienne pour réclamer le paiement d’un arriéré de dette à l’OL. Et la requête du président de Botafogo a eu un écho favorable, selon la décision rendue par le tribunal et rapportée par O Globo. Le club rhodanien a été condamné à payer 21 millions d’euros au club brésilien.

« L’arrêt a été signé par le juge Leonardo de Castro Gomes, qui accorde à Lyon un délai de 15 jours ouvrables pour former un éventuel appel. Durant cette période, Lyon doit justifier du paiement de 30 % du montant dû et peut demander l’autorisation de régler le solde en six mensualités », d’après le média brésilien.

Botafogo avait renfloué les caisses de Lyon via EFG selon Textor

Pour rappel, John Textor accuse la direction actuelle de l’Olympique Lyonnais de refuser le remboursement de trois virements effectués des caisses de Botafogo au profit de l’OL, en mars 2025, dans le cadre d’une opération entre les deux clubs du même groupe Eagle Football.

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Le dirigeant américain avait expliqué que le club carioca pouvait renflouer les finances de son homologue rhodanien et vice-versa, en cas de besoin. Mais depuis qu’il est parti de la tête de Lyon, pour s’installer à Botafogo, il exgie le remboursement de ces décaissement à Michele Kang, la nouvelle patronne des Gones.

Si l’Olympique Lyonnais décide de ne pas exécuter la décision rendue par le tribunal brésilien, en première instance, l’affaire pourrait être portée devant la FIFA. Dans tous les cas, John Textor, écarté du contrôle opérationnel d’Eagle Football (EFG) par Ares Capital et Kang, ne lâchera pas prise.