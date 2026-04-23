‎OM : L’incroyable déballage de Medina sur le vestiaire !

‎‎Facundo Medina et l’OM traversent une zone de fortes turbulences au moment le plus sensible de la saison. Le défenseur argentin, lassé par le manque d’implication observé ces dernières semaines, a choisi de briser le silence avec des mots forts, révélateurs d’un vestiaire sous tension et d’un club qui joue bien plus qu’une simple fin de championnat.

‎OM : Un vestiaire sous pression, Marseille à fleur de peau

‎À Marseille, les défaites ne font jamais seulement perdre des points : elles exposent les âmes. Depuis plusieurs semaines, l’OM avance à pas lourds, avec ce mélange d’urgence sportive et de crispation émotionnelle qui caractérise les clubs en crise. Les résultats récents ont laissé des traces, et la qualification en Ligue des champions, objectif majeur de la saison, semble désormais suspendue à un fil.

Lire aussi : Coup de tonnerre à l’OM : Le divorce avec Habib Beye annoncé

À voir

OL : Enfin, des renforts pour Fonseca avant Auxerre

‎C’est dans ce contexte agité que Facundo Medina a pris la parole avec une franchise presque désarmante. « Évidemment qu’en ce moment, on est à moitié triste ou en colère par rapport à l’attitude de certains joueurs. On n’est pas bête, on n‘est pas stupide, on est humain, on a des sentiments », a-t-il lancé. Une déclaration lourde de sens, qui dépasse la simple frustration du moment : elle traduit une fracture dans l’investissement collectif.

‎Le coup de gueule qui vise les cadres

‎Le plus marquant n’est pas tant la colère que sa cible implicite. Medina ne s’en prend pas à la jeunesse ou à l’inexpérience, mais à ceux censés porter le navire. « Je l’ai dit en face à certains joueurs, je ne vous dirai pas qui par respect, mais là on parle de joueurs – et je vais m’inclure dedans! – qui ont beaucoup d’expérience », a-t-il insisté.

Lire aussi : OM-Nice : Des sanctions attendues, Habib Beye fait volteface

‎Puis l’Argentin a enfoncé le clou : « Certains jouent en sélection, sont champion du monde, champion d’Europe, chacun sait ce qu’il donne sur le terrain et ce qu’il a dans sa tête. Et qui n’a pas été à la hauteur, qui n’a pas fait le bon geste qui ne s’est pas battu qui n’a pas réclamé un carton jaune… ». Dans le jargon du vestiaire, ce type de sortie est rarement anodin : c’est le signal qu’un joueur prend un rôle de patron, parfois au détriment des hiérarchies établies.

‎Medina, nouveau leader d’un OM à reconstruire

‎Au-delà de la colère, ce déballage raconte autre chose : la naissance d’un leadership. L’OM manque d’une voix forte capable de fédérer dans la tempête, et Medina semble vouloir endosser ce costume. Son appel est clair : « Tu veux être avec moi? Tu vas me la faire à l’envers ou on va à la guerre ensemble? Si t’as de l’ambition et de l’amour-propre, n’oublie pas que là maintenant tu es ici à Marseille », a-t-il lancé.

Lire la suite sur l’OM :

OM-Nice : Le verdict tombe, les Niçois assommés !

À voir

PSG : Le message sublime de Luis Enrique à l’ASSE

Mercato : Incroyable, l’OM relance une piste à Wolverhampton

‎Sa conclusion résume l’enjeu des quatre derniers matches : « Moi si j’ai trois, quatre, ou cinq joueurs qui sont avec moi, c’est contagieux, vamos, on y va ensemble. Car j’ai envie de jouer la Ligue des champions la saison prochaine et je veux qu’on respecte mon club et ce maillot », a-t-il dit. À Marseille, le vestiaire n’aime ni le vide ni le silence. Medina vient d’y jeter une allumette.