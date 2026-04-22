ASSE : Excellente nouvelle pour Saint-Etienne avant Troyes

L’ASSE peut se réjouir d’une bonne nouvelle tombée ce mercredi, en vue de la confrontation directe avec l’ES Troyes AC, samedi (20h).

ASSE : La LFP annule le carton jaune d’Augustine Boakye

Averti d’un carton jaune lors de la défaite de l’ASSE contre le SC Bastia (2-0), samedi dernier, Augustine Boakye était sous la menace d’une suspension, en cas de nouveau carton jaune. Finalement, il ne sera pas contraint de jouer sous cette menace face à l’ESTAC au stade Geoffroy-Guichard.

La Commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) a annulé le carton jaune sorti par Benoit Millot. La décision est tombée ce mercredi, à l’issue de la réunion hebdomadaire de la Commission. « Avertissement d’Augustine Boakye (AS Saint-Étienne). Après visionnage des images et lecture du rapport de l’arbitre, la Commission de Discipline décide de retirer le carton jaune », a communiqué la LFP.

Boakye, passeur décisif de Saint-Etienne

C’est une excellente nouvelle pour Philipe Montanier, car le Ghanéen est parmi les joueurs les plus décisifs de Saint-Etienne. Il est auteur de 5 buts et 8 passes décisives en 28 matchs disputés en Ligue 2 cette saison. Il est classé 2e parmi les meilleurs passeurs du championnat, à 3 journées de la fin de la saison.

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Pour rappel, le milieu offensif de l’AS Saint-Etienne avait écopé de l’avertissement de l’arbitre pour avoir percuté Ruben Beliandjou, à la 33e minute de jeu.