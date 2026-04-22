ASSE : Excellente nouvelle pour Saint-Etienne avant Troyes

Durée de lecture : 2 minutes
ASSE : Excellente nouvelle pour Saint-Etienne avant Troyes
© Philippe Montanier, nouvel entraineur de l'ASSE
Afficher l’index Masquer l’index

L’ASSE peut se réjouir d’une bonne nouvelle tombée ce mercredi, en vue de la confrontation directe avec l’ES Troyes AC, samedi (20h).

ASSE : La LFP annule le carton jaune d’Augustine Boakye

Averti d’un carton jaune lors de la défaite de l’ASSE contre le SC Bastia (2-0), samedi dernier, Augustine Boakye était sous la menace d’une suspension, en cas de nouveau carton jaune. Finalement, il ne sera pas contraint de jouer sous cette menace face à l’ESTAC au stade Geoffroy-Guichard.

La Commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) a annulé le carton jaune sorti par Benoit Millot. La décision est tombée ce mercredi, à l’issue de la réunion hebdomadaire de la Commission. « Avertissement d’Augustine Boakye (AS Saint-Étienne). Après visionnage des images et lecture du rapport de l’arbitre, la Commission de Discipline décide de retirer le carton jaune », a communiqué la LFP.

Boakye, passeur décisif de Saint-Etienne

C’est une excellente nouvelle pour Philipe Montanier, car le Ghanéen est parmi les joueurs les plus décisifs de Saint-Etienne. Il est auteur de 5 buts et 8 passes décisives en 28 matchs disputés en Ligue 2 cette saison. Il est classé 2e parmi les meilleurs passeurs du championnat, à 3 journées de la fin de la saison.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : La grossière erreur de Saint-Etienne à Bastia pointée

À voirMercato ASSE : Un jeune buteur part de Saint-Etienne, libre

Mercato ASSE : Un jeune buteur part de Saint-Etienne, libre

Pour rappel, le milieu offensif de l’AS Saint-Etienne avait écopé de l’avertissement de l’arbitre pour avoir percuté Ruben Beliandjou, à la 33e minute de jeu.

Vous aimez cet article ? Partagez !

Foot Sur 7 est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News