Mercato PSG : Un nouveau phénomène se rapproche de Paris  

Mateus Fernandes est sur la short-list du PSG pour le prochain mercato estival. Les Anglais attendent une offre stratosphérique pour céder leur milieu de terrain.

Mercato : Le PSG fonce sur Mateus Fernandes

Le PSG négocie un joli deal en Angleterre. Les Parisiens cherchent de nouveaux profils pour renforcer le milieu de terrain de l’équipe. Le club de la capitale cible désormais Mateus Fernandes. Luis Campos, le directeur sportif parisien, a déjà noué les premiers contacts avec l’entourage du prodige portugais de West Ham.

Ce milieu de 21 ans est en pleine forme. Il possède cette finesse technique que Luis Enrique aime. Titulaire indiscutable chez les Hammers avec 30 apparitions cette saison, le crack portugais livre de solides performances malgré les difficultés sportives de son club en Premier League.

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Ses statistiques sont intéressantes : 3 buts et 3 passes décisives. Le Paris SG craque pour le Lusitanien et veut boucler l’opération cet été. Le dossier s’annonce complexe financièrement. Recruté pour 44 millions d’euros par West Ham l’été dernier, le joueur a vu sa cote exploser.

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Sous contrat jusqu’en 2030, Mateus Fernandes représente un investissement lourd pour Paris. Sa clause libératoire est fixée à 60 millions d’euros. Les dirigeants londoniens attendent le jackpot pour leur joueur. Le Paris Saint-Germain devra donc se montrer convaincant, tant sur le plan financier que sportif, pour arracher le jeune talent à la Premier League.