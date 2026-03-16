Mercato OL : Transfert surprise à Lyon ? Une offre est sur la table

L’OL pourrait vivre un été mouvementé sur le mercato. Une première offre concrète est arrivée pour un milieu américain qui peine à s’imposer, ce qui relance les spéculations sur un départ inattendu.

Mercato OL : Tessmann, un talent sous-utilisé à Lyon

Arrivé à Lyon avec de grandes promesses, le milieu américain Tanner Tessmann peine à s’imposer sous les ordres de Paulo Fonseca. Malgré un contrat qui court jusqu’en 2027, ses apparitions restent sporadiques, et son rôle dans le projet lyonnais reste flou. L’ombre de la concurrence et le rythme exigeant de la Ligue 1 semblent freiner sa progression, ce qui alimente les rumeurs de départ.

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Pour le club, la situation est délicate : conserver un joueur peu utilisé risque de peser sur l’équilibre de l’effectif. Pour Tessmann, rester à Lyon pourrait être un pari risqué mais stratégique, en espérant décrocher une place dans le cœur de Fonseca et briller en Europe.

Brentford frappe à la porte

Selon des informations de Transferfeed, Brentford aurait déjà approché l’OL pour discuter d’un transfert. La formation anglaise, qui évolue en Premier League, est en quête de renforts au milieu et voit en Tessmann une opportunité intéressante. Cette offre concrétise la première possibilité sérieuse d’un départ pour le joueur.

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Pour Lyon, cet intérêt représente une double opportunité : alléger l’effectif et satisfaire la volonté de Fonseca, tout en réalisant un mouvement financièrement judicieux. Reste à savoir si Tessmann acceptera de quitter la Ligue 1 pour tenter l’aventure anglaise ou si son cœur penchera pour rester et convaincre à Lyon. L’été 2026 pourrait donc être un tournant dans la carrière de Tessmann.

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