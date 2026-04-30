Mercato Stade Rennais : Un prodige bosnien proche de signer ?

Le Stade Rennais se lance sur un jeune crack bosnien en vue du prochain mercato estival. Un géant néerlandais joue les trouble-fêtes.

Mercato : Le Stade Rennais s’active pour Amar Memic

Le Stade Rennais attend l’ouverture du mercato estival pour amener des renforts. En pleine bataille pour le podium de Ligue 1, les recruteurs bretons préparent certains coups pour muscler leur attaque. Un nom circule dans les bureaux de la Piverdière : celui d’Amar Memic. Cet ailier bosnien séduit la direction sportive.

Le club tchèque de Viktoria Plzen tient là un joyau de 25 ans. Cette saison, Memic brille par sa régularité. Créatif et percutant, l’ailier droit affiche des statistiques impressionnantes avec 10 passes décisives et 3 buts en 41 apparitions. Une telle influence sur le jeu ne laisse pas l’Europe indifférente.

À voir

‎Mercato OM : 48M€, la Turquie prête à vider la défense !

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Une porte de sortie inattendue pour Djaoui Cissé

Il n’est plus un débutant. Déjà capé à 11 reprises avec la Bosnie, il a su prouver sa valeur sous le maillot national. Son contrat, verrouillé jusqu’en 2029, en fait un actif précieux et sécurisé. Estimé à 6 millions d’euros, l’investissement semble raisonnable pour un joueur de cette trempe.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Mercato Stade Rennais : Un buteur proche de signer, c’est 30 M€

Mercato : C’est fait, deux Marocains débarquent au Stade Rennais

À voir

Mercato OL : C’est confirmé, un phénomène arrive

La partie s’annonce toutefois serrée. Si Rennes avance ses pions, l’Ajax Amsterdam surveille aussi le dossier de très près. Le géant néerlandais, toujours friand de profils polyvalents et techniquement doués, pourrait venir jouer les trouble-fête. Le club breton doit frapper fort. Pour devancer la concurrence, les négociations devront s’accélérer d’ici les prochaines semaines.