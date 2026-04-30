‎ASSE : La LFP fait un choix fort pour le choc à Rodez

L’ASSE repart à Rodez avec une frustration arbitrale plein les crampons après la gifle reçue face à Troyes. Mais la LFP a clairement pris la mesure de l’enjeu en désignant Jérôme Brisard, habitué des grandes affiches de Ligue 1, pour officier lors de ce duel crucial dans la course à la montée directe.

‎ASSE : La défaite contre Troyes encore vive dans les mémoires

‎Il y a des revers qui font mal sportivement, et d’autres qui laissent un arrière-goût d’injustice. La lourde défaite face à Troyes (0-3) à Geoffroy-Guichard appartient clairement à la seconde catégorie pour Philippe Montanier. Si la supériorité troyenne n’est pas sérieusement contestée, certaines décisions de l’arbitre Antoine Valnet ont mis le feu aux poudres dans le camp stéphanois. ‎

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Le technicien des Verts n’a pas mâché ses mots en conférence d’après-match. « Zuriko Davitashvili, c’est quand même incroyable qu’il se fasse démonter la cheville sans qu’il y ait coup-franc. Les arbitres doivent protéger les joueurs… », avait-il pesté.

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Avant d’enfoncer le clou avec une subtilité toute diplomatique : « Ce n’est pas de la faute de l’arbitre si on perd mais quand même… les joueurs de Troyes ont habilement cassé le rythme avec toute la mansuétude de l’arbitre » .Traduction libre : le résultat est mérité, mais le match aurait pu se jouer différemment avec plus de fermeté au sifflet.

‎Brisard, un choix qui dit tout de l’enjeu

‎Pour le déplacement à Rodez, la LFP a visiblement décidé de ne prendre aucun risque avec la désignation. Jérôme Brisard, arbitre de référence en Ligue 1, prend en charge ce choc de Ligue 2. Un fait suffisamment rare pour être souligné : il n’avait plus officié dans cette division depuis janvier 2025.

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Son retour pour une affiche de cette dimension n’est pas un hasard. C’est un signal clair que la rencontre Rodez-ASSE a une dimension qui dépasse largement le cadre ordinaire d’une 37e journée de deuxième division. ‎Le bilan de Brisard face aux Verts plaide légèrement en leur faveur.

En 14 confrontations précédentes, Saint-Étienne affiche 6 victoires, 4 nuls et 4 défaites. La dernière date du 1er mars 2025 en Ligue 1, lors d’une défaite 1-3 face à Nice. Des statistiques qui n’ont évidemment aucune valeur prédictive, mais que les supporters stéphanois consulteront quand même avec intérêt.

La pression maximale enfin assumée

‎Ce qui frappe dans cette désignation, c’est ce qu’elle révèle implicitement. En envoyant Brisard à Rodez, la LFP reconnaît que ce match n’est pas un match comme les autres, c’est potentiellement une finale de montée directe. L’ASSE, dos au mur après ses deux défaites consécutives, n’a plus le droit à l’erreur. Avec Davitashvili absent et Lamba incertain, Montanier devra trouver des solutions sans ses hommes clés.

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‎Dans ce contexte tendu, la moindre décision arbitrale sera scrutée à la loupe. Brisard le sait. Les Verts aussi. Et c’est peut-être là le vrai message de la LFP : cette rencontre mérite d’être arbitrée sans aucune approximation. À Rodez, samedi, tout le monde sera sous pression, à commencer par celui qui tient le sifflet.