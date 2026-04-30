Mercato OL : C’est confirmé, un phénomène arrive  

Les dirigeants de l’OL dégotent un jeune roc pour le prochain mercato estival. La bataille s’annonce rude pour sa signature.

Mercato : L’OL fonce sur une pépite argentine

Lyon s’attaque à un crack argentin. En quête du sang neuf pour son couloir gauche, la direction de l’OL a ciblé une priorité pour cet été : Mateo Del Blanco. Ce latéral de 22 ans qui défend actuellement les couleurs de l’Union Santa Fe semble avoir convaincu les décideurs rhodaniens.

Le club cherche un profil solide. La direction lyonnaise veut un joueur capable d’apporter du danger immédiat, des qualités que le jeune Argentin déploie avec une régularité remarquée dans son championnat.

Sous contrat jusqu’en décembre 2028, Del Blanco n’est pas qu’un espoir lointain. Avec 16 matchs au compteur cette saison, enrichis de deux buts et d’une passe décisive, il prouve son efficacité statistique. Sa marge de progression immense ainsi que sa capacité naturelle à se projeter vers l’avant font de lui une cible de choix pour les recruteurs européens.

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C’est un pari sur l’avenir. Sa solidité défensive couplée à sa vision de jeu offensive offre à Lyon l’opportunité de renforcer ce poste. Mais une bataille européenne et américaine s’annonce pour l’Argentin. Lyon n’est pas seul sur ce joli coup. En Ligue 1, Toulouse et le RC Strasbourg observent de près l’évolution du joueur, tandis qu’aux États-Unis, l’Inter Miami garde un œil attentif sur sa situation.

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Pour l’OL, l’enjeu consiste à vite agir afin d’éviter une surenchère qui pourrait complexifier l’opération dans les semaines à venir. Ce mouvement s’inscrit dans un plan plus vaste de reconstruction de l’effectif. L’objectif est de bâtir un groupe compétitif, jeune et technique pour livrer des performances XXL la saison prochaine. Si les négociations avancent, Mateo Del Blanco pourrait devenir l’un des visages de ce nouveau cycle lyonnais. Sa valeur est estimée à 4,5 millions d’euros.