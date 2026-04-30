‎OM : Encore une mauvaise nouvelle avant le FC Nantes

Afficher l’index Masquer l’index
L’OM et le FC Nantes se retrouvent samedi à la Beaujoire pour le compte de la 32e journée de Ligue 1, mais les supporters marseillais devront suivre la rencontre depuis leur canapé. Un arrêté préfectoral de Loire-Atlantique, renforcé par une décision ministérielle, leur interdit formellement tout déplacement dans l’agglomération nantaise.
OM : Marseille devra faire sans ses supporters face au FC Nantes
C’est le club lui-même qui a officialisé l’information sur son site. Les autorités de Loire-Atlantique ont prononcé l’interdiction de « stationnement, de circulation sur la voie publique et d’accès au stade de la Beaujoire » pour les fidèles de l’OM. Un arrêté ministériel vient en outre renforcer cette décision préfectorale.
lire aussi : FC Nantes-Marseille : Une mauvaise nouvelle qui inquiète à Marseille ?
Il ôte aux supporters et au club phocéen tout recours possible. Plusieurs centaines de supporters marseillais devaient initialement faire le déplacement, ils resteront finalement chez eux. Cette interdiction tombe dans un contexte particulièrement douloureux pour le club phocéen, qui traverse l’une de ses saisons les plus ternes depuis plusieurs années.
Lire la suite sur l’O M :
C’est confirmé, signature imminente à Marseille !À voirPSG : La grosse promesse de Hakimi après sa blessure
Mercato : Accord proche, le successeur de Benatia arrive
Les fans phocéens, déjà éprouvés par des résultats décevants, se retrouvent privés de leur rôle premier : accompagner leur équipe. Ironiquement, quelques milliers de supporters ciel et blanc glisseront tout de même en tribunes nantaises en tant que spectateurs lambda, une tradition bien rodée en Ligue 1 qui contourne sans jamais vraiment effacer la portée symbolique d’un parcage officiellement vide.