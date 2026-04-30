‎OM : Encore une mauvaise nouvelle avant le FC Nantes

L’OM et le FC Nantes se retrouvent samedi à la Beaujoire pour le compte de la 32e journée de Ligue 1, mais les supporters marseillais devront suivre la rencontre depuis leur canapé. Un arrêté préfectoral de Loire-Atlantique, renforcé par une décision ministérielle, leur interdit formellement tout déplacement dans l’agglomération nantaise.

‎OM : Marseille devra faire sans ses supporters face au FC Nantes

‎C’est le club lui-même qui a officialisé l’information sur son site. Les autorités de Loire-Atlantique ont prononcé l’interdiction de « stationnement, de circulation sur la voie publique et d’accès au stade de la Beaujoire » pour les fidèles de l’OM. Un arrêté ministériel vient en outre renforcer cette décision préfectorale.

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Il ôte aux supporters et au club phocéen tout recours possible. Plusieurs centaines de supporters marseillais devaient initialement faire le déplacement, ils resteront finalement chez eux. ‎Cette interdiction tombe dans un contexte particulièrement douloureux pour le club phocéen, qui traverse l’une de ses saisons les plus ternes depuis plusieurs années.

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C’est confirmé, signature imminente à Marseille !

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Les fans phocéens, déjà éprouvés par des résultats décevants, se retrouvent privés de leur rôle premier : accompagner leur équipe. Ironiquement, quelques milliers de supporters ciel et blanc glisseront tout de même en tribunes nantaises en tant que spectateurs lambda, une tradition bien rodée en Ligue 1 qui contourne sans jamais vraiment effacer la portée symbolique d’un parcage officiellement vide.