Stade Rennais : Trois coups durs confirmés avant Lyon  

Il y a une grosse inquiétude au Stade Rennais avant le choc face à Lyon en Ligue 1. Certains cadres seront absents.

Lyon vs Stade Rennais : Le point sur le groupe du SRFC

Trois cadres du SRFC manqueront à l’appel. Dimanche 3 mai, le Stade Rennais attend de pied ferme l’Olympique Lyonnais pour clôturer la 32e journée de Ligue 1. L’enjeu est de taille. Les deux équipes visent la C1.

Lyon ne s’arrête plus. Depuis leur succès contre Lorient (2-0) qui a brisé une série noire de six matchs, les Lyonnais passent leurs nerfs sur leurs adversaires. Ils ont renversé le PSG au Parc (1-2) avant de s’imposer face à Auxerre (3-2). Cette dynamique replace le club rhodanien sur le podium. Actuellement troisièmes, les hommes de Paulo Fonseca veulent terminer la saison en beauté.

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Rennes talonne son adversaire. À un point seulement de l’OL, les Bretons affichent une forme étincelante. Franck Haise a guidé ses joueurs vers un sans-faute en avril avec quatre victoires consécutives. Les Rouge et Noir ont d’abord remporté un derby épique à Brest (3-4), dompté Angers (2-1), puis surclassé Strasbourg (0-3). Enfin, un but libérateur contre Nantes (2-1) a scellé leur mois parfait.

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Pour ce choc contre les Gones, le technicien rennais sera privé de certains cadres. Franck Haise compose avec des absences majeures, à commencer par Jérémy Jacquet. Le défenseur central, futur joueur de Liverpool, ne rejouera probablement plus cette saison. Le doute plane aussi sur Frankowski, absent depuis deux rencontres, ainsi que sur la recrue Arnaud Nordin.

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Le Stade Rennais ne manque pas de redoutables cracks. Lepaul, meilleur buteur du championnat, a encore frappé contre Nantes, portant son total à 18 réalisations. Avec quatre buts sur les quatre dernières sorties, l’ancien Angevin marche sur l’eau. Il n’est pas seul. Embolo reste efficace à l’extérieur et Al-Tamari se montre décisif depuis un mois. Lyon doit se méfier de ces gâchettes offensives.