Mercato : Man City proche d’une importante signature au PSG

Il n’y a pas que les joueurs de Luis Enrique qui intéressent Manchester City au PSG. Les propriétaires du club anglais rêveraient aussi de l’un des dirigeants de la formation parisienne. Explications.

Mercato : Man City discute avec un dirigeant du PSG

Outre Vitinha, Désiré Doué, Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye, les décideurs de Manchester City seraient également sur les rangs d’un dirigeant du PSG. En effet, le média Onze Mondial assure ce jeudi que l’ES Troyes AC, qui monte en Ligue 1 la saison prochaine, serait fortement intéressé par Yohan Cabaye, directeur sportif de la formation de la préformation au Paris SG, via le City Group.

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« Selon nos informations, Cabaye fait bien l’objet d’une approche anglaise, qui ne vient pas d’un club, mais plutôt d’un groupe : City Group. Une holding propriétaire notamment de Manchester City, Girona, Genoa, Yokohama, New York City, Yokohama, mais surtout Troyes. L’ESTAC, qui vient de valider sa montée en Ligue 1, est à la recherche d’un directeur sportif avec le départ annoncé d’Antoine Sibierski vers Anderlecht (D1 Belge).

Si les noms de plusieurs candidats pour le poste ont été cités, dont Jocelyn Blanchard ou Bafétimbi Gomis qui a bien eu des discussions avec le board troyen, Yohan Cabaye a également pu s’entretenir avec les décideurs du City Group dans ce dossier. À au moins deux reprises et le dossier est toujours ouvert. Et la piste Brest dans tout cela ? Elle est toujours d’actualité », explique le magazine sportif.

Nommé directeur du centre de formation du club de la capitale française, l’ancien milieu du PSG et de l’équipe de France ne serait pas forcément opposé à cette option pour la suite de sa carrière.

Yohan Cabaye veut quitter le Paris SG

Associé ces dernières semaines au Stade Brestois pour remplacer Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif, Yohan Cabaye pourrait rejoindre un projet encore plus ambitieux en intégrant le City Group. D’ailleurs, l’homme de 40 ans ne cacherait plus son souhait de quitter le PSG pour passer un cap dans sa carrière de dirigeant.

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« Seule certitude pour la suite, Yohan Cabaye souhaite donner à sa carrière une nouvelle dynamique, loin de Paris, où il sort d’une année compliquée en interne », explique Onze Mondial. Pour rappel, Cabaye avait été loué pour son travail en tant que directeur sportif du centre de formation parisien.

Un travail important, qui a notamment vu les U19 atteindre cette saison la finale de la Youth League, la Ligue des Champions des moins de 19 ans. Il avait aussi fait l’objet d’une enquête CSE du Paris Saint-Germain, au sujet du fonctionnement du centre de formation.

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Des conclusions faisaient état de situations de stress et de harcèlement moral, comme l’a rapporté L’Équipe. Maintenu en poste, Yohan Cabaye pourrait finalement se diriger vers un autre projet à l’issue de la saison.