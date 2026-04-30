Ça chauffe à l’OM : Une offre surprise pour Greenwood !

Mason Greenwood est à n’en point douter l’un des joueurs les plus convoités de l’OM. Alors que la Juventus est intéressée par son profil, un nouveau concurrent et non des moindres s’invite dans la danse avec une offre conséquente.

Mercato OM : L’Atlético Madrid mise gros sur Greenwood

Mason Greenwood, meilleur buteur de l’Olympique de Marseille depuis deux saisons, vit sans doute ses dernières semaines sous le maillot phocéen. La perspective d’une absence en Ligue des champions poussera le club à se séparer de plusieurs joueurs cet été. L’objectif sera de soulager ses finances qui sont dans le rouge.

Outre l’aspect comptable, des tensions dans le vestiaire poussent Mason Habib vers un divorce inévitable. La Juventus Turin s’est déjà positionnée en coulisse pour le recruter. La Veille Dame serait prêt à mettre 50 millions d’euros pour son transfert. Mais c’est plus du côté de l’Espagne que les choses s’accélèrent brusquement.

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L’Atlético Madrid, intéressé par le profil polyvalent de Mason Greenwood depuis de longue date, est désormais prêt à passer à l’action. Fichajes le confirme, les Colchoneros préparent une proposition supérieure à celle de la Juve. Soit environ 60 millions d’euros pour distancer la concurrence dans ce dossier XXL.

Une vente pour satisfaire aux exigences de la DNCG

Une telle somme ne devrait pas déplaire à Frank McCourt. Le propriétaire de l’OM attendrait des ventes à hauteur de 100 millions d’euros cet été. Ce pactole permettrait au club phocéen de satisfaire les exigences de la DNCG sans un nouvel investissement personnel de l’Américain.

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Ce départ permettrait non seulement à Mason Greenwood de franchir un cap dans sa carrière loin du Vélodrome, tout en renflouant les caisses de l’OM. Reste à savoir quelle sera la réaction des autres concurrents, dont la Juventus.