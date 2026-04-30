Mercato: Après Dro, nouvelle guerre entre le PSG et le Barça

Six mois après leur accord pour Dro Fernandez, les dirigeants du PSG et leurs homologues du Barça pourraient retourner à la table de négociations pour un nouveau transfert. Explications.

Mercato : Un jeune espoir du PSG ciblé par le Barça

À quelques semaines de l’ouverture du mercato estival et plus de trois mois après le transfert de Dro Fernandez au PSG, qu’il avait mal vécu, le Barça serait de nouveau lié à un jeune protégé de Luis Enrique après avoir aussi été associé au Titi Emmanuel Mbemba, en fin de contrat le 30 juin 2026 prochain.

Lisez aussi : PSG: Belle surprise dans le groupe d’Enrique pour Strasbourg

À voir

PSG : Hakimi sort du silence après son forfait pour Munich !

En effet, selon les informations dévoilées ces dernières heures par le journal Le Parisien, le FC Barcelone fait partie des grands clubs étrangers intéressés par David Boly et « semble particulièrement déterminé » à l’idée de le recruter.

Intégré au groupe professionnel de Luis Enrique en novembre dernier après la blessure d’Achraf Hakimi avant d’être lancé dans le grand bain en Coupe de France face au Vendée Fontenay Foot le 20 décembre, David Boly fait partie des Titis parisiens extrêmement cotés sur le marché.

À un an de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, le joueur de 17 ans disposerait ainsi d’une option de premier choix du côté du Barça, même s’il faudra pour cela passer obligatoirement par des négociations avec les dirigeants parisiens. Ce qui est déjà loin d’être gagné.

Le Paris SG déclare David Boly intouchable

Considéré comme un grand espoir au poste de latéral droit, David Boly serait en vérité suivi par le club espagnol depuis plusieurs mois. Prêt à entrer en concurrence avec le PSG sur ce dossier, le club catalan aurait considérablement accéléré sur cette piste ces dernières semaines.

À voir

ASSE : La situation s’empire pour Saint-Etienne avant Rodez

Lisez aussi : PSG : Pluie de mauvaises nouvelles avant le Paris FC !

Sous contrat aspirant jusqu’en 2027, le joueur reste difficile à approcher, mais cela n’effraie pas un Barça habitué à se positionner tôt sur les très jeunes profils. De son côté, le PSG considère cependant son joueur non transférable, vu comme un « élément intouchable » pour l’avenir.

D’autant que le poste de latéral droit manque de solutions en interne derrière Achraf Hakimi. Une situation qui promet un bras de fer entre les deux cadors européens, surtout si David Boly exprime son souhait d’aller poursuivre son apprentissage loin de son club formateur.

Lire la suite sur le PSG

FLASH INFO: Énorme désillusion confirmée au PSG pour Enrique

À voir

Ça chauffe à l’OM : Une offre surprise pour Greenwood !

Coupe de France : Le groupe du PSG pour affronter Fontenay !

« L’aspect contractuel est toujours un sujet un peu « touchy » (délicat). Je vais parler plus sur l’aspect sportif. La réalité, c’est que le club veut l’emmener le plus haut possible, en faire un top joueur », confiait en novembre dernier son agent Souleymane Sissako dans le podcast « L’avenir leur appartient » du quotidien L’Équipe. Reste donc à voir comment va se terminer ce dossier.