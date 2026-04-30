ASSE : Sale temps, encore un forfait majeur chez les Verts ?

‎L’ASSE aborde les deux dernières journées décisives de sa saison avec une infirmerie qui ressemble à un couloir des urgences. Après la confirmation de l’absence de Zuriko Davitashvili pour plusieurs semaines, c’est désormais Chico Lamba qui inquiète sérieusement, avec une suspicion de fracture qui pourrait sonner le glas de sa saison.

‎ASSE : Davitashvili absent, les Verts perdent leur arme offensive

‎Il y a des joueurs dont l’absence se fait sentir dès l’échauffement. Zuriko Davitashvili est de ceux-là. Avec 14 buts et 4 passes décisives à son actif cette saison, l’ailier géorgien est tout simplement le moteur offensif de cette équipe stéphanoise, celui qui crée le danger, provoque le désordre et fait basculer les matchs.

Lire aussi : ASSE : Une annonce tombe pour les play-offs et barrage

À voir

Mercato OL : Lyon tient le successeur de Tagliafico

Sorti sur blessure à la cheville lors de la défaite face à Troyes, les examens ont confirmé une indisponibilité d’environ deux semaines, le privant des rencontres face à Rodez et Amiens. Pour Philippe Montanier, l’équation devient soudainement bien plus complexe.

Lire aussi : ASSE : Après Bastia et Troyes, Rodez prépare un sale coup !

Ces deux confrontations directes sont précisément celles qui peuvent relancer ou enterrer les espoirs de montée des Verts. Se priver de son meilleur attaquant dans pareille circonstance, c’est jouer une finale de Coupe du monde sans son meilleur joueur. Le staff devra trouver des réponses sans filet.

‎Lamba incertain, Le Cardinal signe un retour timide

‎Si la blessure de Davitashvili était déjà un choc, le dossier Chico Lamba représente une menace d’une tout autre nature. Sorti lui aussi contre Troyes, le défenseur a passé des examens médicaux dont les résultats, selon But Football Club, ne seraient pas bons du tout, avec une suspicion de fracture qui, si elle se confirme, sonnerait la fin de sa saison.

À voir

PSG : Après Hakimi, une autre mauvaise nouvelle confirmée

Pour un joueur qui a déjà raté une dizaine de matchs cette saison, ce nouveau coup dur serait particulièrement dévastateur pour une défense déjà fragilisée. ‎Seule éclaircie dans ce tableau sombre : Julien Le Cardinal a repris l’entraînement individuel ce mardi, large bandage au genou mais présent sur le terrain.

Mercato ASSE : L’erreur à 20M€ de KSV qui plombe les verts

Un retour éclair qui rassure autant qu’il interroge. Le staff ne prendra aucun risque inconsidéré à deux matchs du but, et sa présence contre Rodez reste très compromise selon les informations de Peuple Vert, confirmées par But Football Club.

Saint-Etienne dos au mur, la montée en suspens

‎C’est là que le contexte devient vertigineux. Les Verts ne maîtrisent plus leur destin dans la course à la deuxième place, celle qui envoie directement en Ligue 1 sans passer par la case barrages. Chaque point perdu peut être fatal. Et c’est précisément dans ce moment de vérité absolue que l’infirmerie se remplit.

Lire la suite sur l’ASSE :

ASSE : Retour en L1, la forte promesse d’un cadre des Verts

À voir

‎FC Nantes-OM : Une mauvaise nouvelle qui inquiète à Marseille ?

ASSE : Un précieux conseil avant les deux matchs décisifs

‎L’histoire du football est jalonnée de clubs qui ont raté leur montée sur blessure, pas sur le terrain. Si Lamba est bel et bien fracturé et Davitashvili absent, Montanier devra puiser dans des ressources qu’on ne lui connaît pas encore. C’est au pied du mur que l’on reconnaît les grands entraîneurs et les grands clubs.