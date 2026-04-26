‎OM : Mauvaises nouvelles confirmées avant l’OGC Nice

Avant rendez-vous capital au Vélodrome, l’OM avance encore avec un effectif diminué. Face à l’OGC Nice, les Marseillais devront composer avec une infirmerie toujours bien remplie, une ombre persistante sur une saison déjà tourmentée.

‎‎Un OM encore plombé par l’infirmerie

‎À Marseille, l’infirmerie est presque devenue une rubrique quotidienne. À quelques heures du choc face à Nice, le club phocéen a officialisé plusieurs absences majeures, confirmant une tendance qui colle à la peau de cette saison agitée. ‎Le communiqué médical n’a laissé guère de place à l’optimisme.

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Amine Gouiri, touché, a entamé sa rééducation, tout comme Bilal Nadir et Igor Paixao. De leur côté, Geoffrey Kondogbia, Nayef Aguerd et CJ Egan-Riley poursuivent également leurs soins. Pour Habib Beye, le casse-tête devient presque une discipline olympique.

‎Un défi tactique avant Nice

‎Ces forfaits ne sont pas anecdotiques. L’absence de Gouiri prive l’OM d’un point d’appui offensif capable de créer le décalage sur une inspiration, tandis que Kondogbia laisse un vide dans l’impact au milieu. ‎Face à une équipe niçoise rigoureuse et souvent chirurgicale dans les transitions, Marseille risque de manquer de densité.

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Le danger est clair : une équipe déjà fragile pourrait perdre encore en équilibre, notamment dans les duels et la maîtrise du tempo. ‎Dans ces conditions, l’OM peut-il battre Nice malgré ses absences ? Oui, mais à condition d’un exploit collectif. Plus qu’un simple match, cette rencontre ressemble à un test mental. ‎

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Au Vélodrome, l’énergie du public devra compenser ce que les jambes blessées ne peuvent plus offrir. À Marseille, on dit souvent que le maillot pèse lourd ; dimanche, il devra surtout porter ceux qui restent debout.