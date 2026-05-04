Mercato OM : Greenwood au PSG cet été ? La vérité éclate !

Le PSG est plus que jamais concentré sur sa fin de saison, mais Luis Campos anticipe déjà certains mouvements sur le marché des transferts. Et Mason Greenwood, attaquant de l’OM, est un nom qui revient depuis peu chez les Parisiens.

Mercato OM : Luis Enrique veut Greenwood au PSG

D’après les informations de Fichajes, Mason Greenwood figure parmi les pistes étudiées par le Paris Saint-Germain pour le prochain mercato estival. Luis Enrique souhaiterait personnellement tenter le coup pour recruter l’ailier de l’Olympique de Marseille. Les dirigeants marseillais sont conscients que retenir le joueur sera compliqué, surtout en cas de non-qualification pour la prochaine Ligue des Champions.

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L’OM espère donc récupérer au moins 60 millions d’euros en cas de départ de Greenwood. Et même s’il y a peu de chances que les Olympiens facilitent un transfert vers l’éternel rival de Ligue 1, le Paris SG serait tout de même intéressé par la star anglaise de 24 ans. Déjà associé au PSG par le passé, le natif de Bradford intéresserait toujours le Champion de France en titre, tout comme le Paris FC.

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L’autre club de la capitale souhaite revoir ses ambitions à la hausse en Ligue 1 la saison prochaine et envisage de se positionner sur des dossiers importants. Outre l’Atlético Madrid, le Paris SG et la Juventus Turin, le Paris FC serait prêt à casser sa tirelire pour s’offrir les services de Mason Greenwood. L’ancien prodige de Manchester United aura donc l’embarras du choix pour poursuivre sa carrière au plus haut niveau la saison prochaine. Cependant, cela devrait s’envisager loin de Paris.

Le Paris SG pas intéressé par Mason Greenwood

Le journaliste Ekrem Konur a confirmé que le Paris Saint-Germain serait prêt à faire une offre vertigineuse pour le numéro 10 de l’OM, Mason Greenwood, étincelant depuis son arrivée à l’été 2024. Cependant, un transfert pourrait s’avérer complexe en raison du prix élevé demandé par Marseille, le club phocéen réclamant plus de 80 et 89 millions d’euros pour son attaquant vedette.

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Greenwood a inscrit 25 buts et délivré 10 passes décisives en 42 apparitions cette saison, soulignant son importance dans l’attaque marseillaise. Transfermarkt évalue actuellement le partenaire de Benjamin Pavard à environ 55 millions d’euros, mais sa progression fulgurante a considérablement accru l’intérêt des grands clubs européens.

Le PSG le considérerait comme un renfort offensif potentiel, bien que les exigences financières constituent un obstacle majeur. Mais il s’agit d’une fake news selon le compte Twitter PSG Inside Actus : « Un beau et gros mensonge… », a notamment écrit le portail spécialisé.

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Ça chauffe à l’OM : Une offre surprise pour Greenwood !

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D’après la Gazzetta dello Sport, les prétendants du protégé d’Habib Beye sont plutôt l’Atlético Madrid, la Juventus Turin, le Borussia Dortmund et des clubs saoudiens. Pour rappel, l’OM ne récupèrera que 60% du montant du transfert.