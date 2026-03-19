ASSE : Maubleu veut faire oublier la lourde défaite à Annecy

Gardien titulaire de l’ASSE, en l’absence de Gautier Larsonneur, Brice Maubleu espère une victoire contre le FC Annecy, samedi à Geoffroy-Guichard, pour faire oublier la sévère défaite au Parc des Sports.

ASSE : Brice Maubleu encore marqué par la défaite à Annecy

L’ASSE est certes deuxième au classement de la Ligue 2, avec 11 points d’avance sur le FC Annecy (9e), mais Brice Maubleu se souvient de la lourde défaite des Verts (4-0), lors du match aller disputé le 25 octobre 2025.

À deux jours du match retour à Geoffroy-Guichard, il rappelle le cauchemar vécu au Parc des Sports lors de la 11e journée du championnat.

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« On évoque plus le gros pressage qu’ils peuvent nous imposer, que le match aller face à Annecy. Mais c’est sûr que ce rendez-vous a marqué notre première partie de saison, on avait pris le bouillon là-bas », se souvient le gardien de but de l’AS Saint-Etienne.

Saint-Etienne pense à la montée face à Annecy

Cinq mois après la claque reçue des Annéciens, l’équipe stéphanoise a colmaté les brèches dans sa défense et elle est plus solides depuis l’arrivée de Philippe Montanier.

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Mieux, Brice Maubleu et ses coéquipiers ont tiré les enseignements de cette défaite et ils sont revanchards. « Si on doit se servir de ce match dans notre objectif de montée, bien sûr, on s’en servira », a-t-il indiqué.

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Pour rappel, l’ASSE avait été réduite à 10 à Annecy, dès la 13e minute de jeu. Igor Miladonivic avait écopé d’un carton rouge direct, pour une grossière faute sur Clément Billemaz. Menés (1-0) après seulement 6 minutes, les Stéphanois avaient concédé trois buts en deuxième période, pendant qu’ils étaient en infériorité numérique.

Il faut cependant préciser que Brice Maubleu était sur le banc de touche. C’est donc Gauitier Larsonneur qui avait concédé les quatre buts.

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