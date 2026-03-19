ASSE : Montanier tire la sonnette d’alarme avant Annecy

L’ASSE reste invaincue en 6 matchs, mais le nul concédé à Grenoble est un signal dans la course vers la Ligue 1, selon Philippe Montanier.

L’ASSE accrochée par Grenoble après 5 victoires de suite

Arrivé à l’ASSE, début février, à la place d’Eirik Horneland, Philippe Montanier a redressé la barre, en réalisant une série de 5 victoires d’affilée en Ligue 2. Toutefois, son équipe a été accrochée par Grenoble Foot au stade des Alpes, samedi dernier.

Un match nul (0-0), qui lui a laissé un arrière-gout amer à l’entraineur des Verts. « On a eu peu d’occasions. Offensivement, c’est notre match le moins abouti […], on ne méritait pas de gagner », avait-il reconnu juste après le match.

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Dans la course pour la montée en Ligue 1, l’AS Saint-Etienne a pris un précieux point, mais elle en a perdu 2 dans son duel à distance avec le leader. L’ESTAC a désormais 4 points d’avance sur son dauphin stéphanois.

Montanier : « Ce match nul à Grenoble reste une petite sonnette d’alarme »

Avant d’affronter le FC Annecy, samedi (20h) au stade Geoffroy-Guichard, le coach de Sainté alerte son équipe. « On ne peut pas dire qu’on est sur une mauvaise dynamique, mais on est déçus de ce match face à Grenoble. Ça reste une petite sonnette d’alarme », a -t-il prévenu.

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Pour les 7 derniers matchs du sprint final de la Ligue 2, l’ASSE (50 points) n’a plus droit à un autre faux pas, au risque de faire doubler par ses concurrents, notamment Le Mans FC (47 points). « Nous n’aurons pas 36 jokers. Ce sera chaud jusqu’au bout ! », a insisté Philippe Montanier.

Le FC Annecy, une équipe redoutée par le coach de Saint-Etienne

Les Stéphanois devront se méfier du FC Annecy, une équipe redoutable, selon leur entraîneur. « Laurent Guyot fait un travail exceptionnel. Son équipe est déroutante. Elle est en capacité de vous mettre sous pression du début à la fin du championnat. C’est l’équipe la plus difficile à jouer, avec un potentiel offensif très intéressant. Ce ne sera pas une partie de plaisir ! », a-t-il reconnu humblement.

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