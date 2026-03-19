Mercato SRFC : Haise veut déloger un gaillard de Ligue 1 !

Revenu dans la course pour une place européenne la saison prochaine, le SRFC se penche déjà sur le mercato d’été. Désireux de renforcer son secteur offensif, Franck Haise serait intéressé par le profil d’un joueur de Ligue 1.

Mercato SRFC : Le Stade Rennais prépare un été agité

Profitant d’une interview accordée à Ouest-France, le propriétaire du SRFC, François Pinault, qui a laissé la main à son fils, a levé un coin de voile sur l’avenir du club breton. « Comme tout le monde, je pense… Je crois que l’on peut aller plus haut, plus loin. On dispose des moyens financiers, des équipes d’encadrement autour d’un nouveau patron, Guillaume Cerutti (président du conseil d’administration), qui a pris le club en main, avec des dirigeants de qualité, et des structures d’accueil adéquates pour nos joueurs. Cela doit être notre ambition », a confié le milliardaire français.

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Actuellement 7e de Ligue 1, le Stade Rennais est à la lutte pour une qualification en Coupe européenne en fin de saison. D’ailleurs, les dirigeants s’activent déjà en coulisses pour renforcer le groupe de Franck Haise cet été. Dans cette optique, l’entraîneur du SRFC apprécierait le profil de Pablo Pagis, auteur de grosses performances sous les couleurs du FC Lorient, selon les informations de Média Foot.

Le Stade Rennais prêt à dégainer pour Pablo Pagis ?

Le SRFC prépare activement son prochain mercato estival et Pablo Pagis pourrait faire l’objet d’une offensive assez rapidement. Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’ailier prometteur du FC Lorient coche toutes les cases du Stade Rennais, qui cherche à dynamiser ses couloirs offensifs. Cette saison avec les Merlus en Ligue 1, le natif de Montbéliard a inscrit 8 buts et délivré 1 passe décisive en 21 matchs.

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Le joueur de 23 ans offre vitesse, percussion et créativité dans le jeu, tout ce que recherche l’entraîneur rennais Franck Haise, qui mise sur des éléments à fort potentiel, dans son effectif. Formé au Stade Rennais avant d’aller s’épanouir à Lorient, l’attaquant de 1,81 m accumule buts et créations tout en montrant une grande polyvalence dans l’axe comme sur le côté.

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Sa progression constante et son efficacité en fin de match en font un profil de choix pour les dirigeants du SRFC. D’après les informations de Média Foot, les dirigeants du FC Lorientais pourraient accepter de négocier le transfert de leur numéro 10 en cas d’offre à 10 millions d’euros. Un montant largement dans les cordes des finances du Stade Rennais.

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