FC Nantes :  Halilhodzic prépare un sale tour au RC Strasbourg

Le nouveau technicien Vahid Halilhodzic impose déjà sa marque au FC Nantes. Avant d’affronter Strasbourg, le coach prépare certains changements.

Nantes : Vahid Halilhodzic veut battre Strasbourg

Le maintien du FC Nantes doit être assuré à la fin de cette campagne. C’est l’objectif principal du nouveau coach, Vahid Halilhodzic. À deux jours de ses débuts, le nouvel entraîneur bouscule les habitudes nantaises. Succédant à Ahmed Kantari depuis le 11 mars, cet homme de 73 ans secoue son groupe pour le choc du dimanche.

Coach Vahid mise sur la détermination pour arracher le sauvetage du club. Ce duel à la Beaujoire marque le départ officiel de son opération survie. Dès son arrivée, Vahid a exigé une implication totale. Il multiplie les séances. Il prône l’intensité. Les joueurs, habitués à plus de souplesse, subissent désormais une rigueur physique absolue.

L’ancien buteur montre lui-même l’exemple sur le terrain. Il attend un pressing agressif dimanche soir. Cette préparation musclée doit chasser la morosité qui pèse sur les Canaris. Tactiquement, le Bosnien rompt avec le passé. Il refuse la passivité. Vahid critique ouvertement ceux qui attendent le ballon statiquement. Pour dynamiser l’offensive, il multiplie les exercices spécifiques.

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Cette transformation modifie aussi la composition d’équipe. Halilhodzic s’appuiera probablement sur un système en 4-3-3 ou 5-3-2. Lopes tiendra les buts. En défense, Awaziem et Ali Yusuf formeront l’axe, tandis que Centonze et Machado occuperont les couloirs. Mostafa Mohamed devrait débuter en pointe. L’attaquant reste focalisé sur Nantes, malgré des offres égyptiennes cet hiver, pour aider son club.

À neuf journées de la fin, ce choc contre Strasbourg est important. Le discours direct du coach pourrait réveiller un vestiaire en plein doute. Une victoire relancerait l’espoir. Le peuple nantais attend de voir si cette méthode portera ses fruits dès la première bataille.

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