Mercato OM : Une offre dingue arrive pour ce chouchou de Beye  

On sent la fin entre l’OM et son attaquant Mason Greenwood. Des géants d’Europe s’activent déjà pour recruter la pépite anglaise cet été.

Mercato OM : Mason Greenwood va-t-il quitter Marseille ?

L’avenir de Mason Greenwood à l’OM semble désormais incertain, et ce, malgré une possible qualification en Ligue des champions. Avec ses vingt-cinq buts cette saison, l’ailier attire tous les regards. La direction phocéenne peinera à retenir son joyau face à l’insistance des acheteurs. On imagine mal l’Anglais porter le maillot ciel et blanc une troisième année de suite.

L’Atlético de Madrid lui tend la main. La rumeur envoyant le joueur chez les Colchoneros prend de l’ampleur. Diego Simeone veut transformer son attaque. Il anticipe les départs probables de Griezmann vers les États-Unis ou de Julian Alvarez. Fort de son expérience réussie à Getafe, le meilleur buteur de Ligue 1 maîtrise déjà le championnat espagnol. Ce lien avec l’Espagne offre un avantage de taille à l’Atlético.

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L’Atlético de Madrid serait prêt à lâcher 100 millions d’euros pour l’Anglais. La lutte sera toutefois féroce. Cette formation de Madrid devra affronter des clubs de poids, comme la Juventus, qui observe le dossier de très près. Face aux coffres-forts espagnols et italiens, Marseille sera désarmé. Négocier pour garder son maître à jouer sera une mission impossible. Le départ est donc possible cet été.

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