PSG-Liverpool : Vers un forfait de taille ? Fin du suspense

‎À trois semaines d’un choc entre le PSG et Liverpool FC en quarts de finale de Ligue des Champions, une alerte a traversé la Mersey. Mais du côté des Reds, le vent semble déjà tourner vers l’apaisement.

‎PSG-Liverpool : ‎Slot rassure après la blessure d’Ekitike

‎Le silence s’est abattu en quelques secondes. Titulaire face à Brighton, Hugo Ekitike s’écroule, grimace, puis quitte la pelouse, les yeux humides. L’image est forte, presque inquiétante pour un joueur attendu au tournant dans les semaines à venir en Ligue des Champions face au PSG. ‎L’ancien Parisien, en pleine montée en puissance, semblait touché sérieusement.

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À l’approche d’un retour au Parc des Princes et avec l’équipe de France en ligne de mire, le doute s’est installé. Un scénario redouté, presque cruel pour un attaquant en quête de confirmation. ‎Mais Arne Slot a rapidement calmé les esprits. En conférence de presse, le technicien néerlandais s’est montré catégorique : « Il a été blessé à la suite d’un choc. Il pourrait jouer demain s’il le fallait », a-t-il fait entendre.

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Une déclaration claire qui tranche avec les images alarmantes. ‎Le staff évoque une simple béquille, une « jambe engourdie » sans gravité. Une nouvelle qui sonne comme un immense soulagement pour Liverpool, déjà privé de Mohamed Salah, dont le retour est attendu après la trêve internationale.

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