‎OM : Réunion de vérité avant le choc face au LOSC

‎L’OM, à la veille d’un rendez-vous capital en Ligue 1 face au LOSC Lille, a convoqué ses forces vives pour tenter de recoller les morceaux. Dans un climat chargé d’attentes et de frustrations, dirigeants, staff et supporters ont cherché à raviver une flamme vacillante.

‎OM : Une rencontre avec les supporters pour apaiser les tensions

‎Dans l’intimité studieuse de la Commanderie, Habib Beye, Medhi Benatia et Alban Juster ont pris place face aux représentants des groupes de supporters. L’objectif était clair : restaurer le dialogue et poser les bases d’une mobilisation générale avant un match décisif. Selon RMC Sport, pendant plus d’une heure, les échanges ont été francs, parfois rugueux, mais jamais stériles.

Lire aussi : ‎Marseille-Lille : Une grosse décision annoncée pour ce duel décisif

‎Car à Marseille, le silence est plus assourdissant que les sifflets. Et Habib Beye l’a bien compris. L’ancien défenseur a insisté sur le rôle déterminant du Vélodrome, en appelant à une communion totale entre l’équipe et son public. Une requête presque vitale pour un groupe en quête de confiance.

‎Le poids des désillusions

‎Les supporters, eux, n’ont pas mâché leurs mots. Éliminations prématurées, prestations irrégulières : la saison olympienne laisse un goût amer. Certains choix ont été pointés du doigt, notamment ceux concernant Leonardo Balerdi, devenu malgré lui le symbole des errements défensifs et des décisions contestées.

À voir

‎L’ASSE surclasse Annecy et fait passer un message fort

Lire aussi : Deux bonnes nouvelles tombent pour Habib Beye

‎Face aux critiques, le discours du club s’est voulu protecteur. Medhi Benatia a défendu un joueur investi et attaché au maillot, rappelant que la responsabilité est toujours collective dans ces moments délicats. Une manière aussi de calmer les ardeurs et d’éviter que les tensions ne deviennent des fractures.

‎L’union sacrée comme dernier levier

‎Au-delà des débats, un mot est revenu comme un mantra : unité. Car l’Olympique de Marseille n’a plus vraiment le luxe de se disperser. La course à l’Europe, et plus précisément à la Ligue des champions, reste un objectif vital, tant sur le plan sportif qu’économique.

‎Si aucune garantie n’a été donnée sur l’avenir des dirigeants ou du staff, le message est passé : l’urgence est au terrain. Et pour espérer renverser Lille, Marseille devra s’appuyer sur ce qui fait sa singularité, un stade incandescent. Reste à savoir si cette réunion suffira à rallumer la flamme.

Lire aussi sur l’OM :

Mercato : Une offre dingue arrive pour ce chouchou de Beye

À voir

‎OGC Nice-PSG : Les Aiglons crient déjà au scandale !

Révolution à Marseille : Didier Drogba, nouveau président ?

Mercato : Mauvaise nouvelle, Marseille perd un deal à 4 M€