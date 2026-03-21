Révolution à l’OM : Didier Drogba, nouveau président ?

Didier Drogba successeur de Pablo Longoria à la présidence de l’OM ? Sur la Canebière, certains irréductibles du club phocéen pensent que leur ancien attaquant serait l’homme qu’il faut pour redorer le blason.

Didier Drogba, le président idéal pour l’OM ?

Après la mise à l’écart de Pablo Longoria en février dernier, c’est Alban Juster, qui occupait les fonctions de directeur général finance et compliance de l’OM, qui a pris la place de l’ancien président du club. Mais le dirigeant français ne restera pas longtemps à ce poste, puisque Frank McCourt serait déjà à la recherche de son nouvel homme fort.

Lisez aussi : OM : Didier Drogba de retour, la grande annonce tombe !

À voir

Mercato : Mauvaise nouvelle, l’OM perd un deal à 4 M€

La semaine passée, le nom de Michel Platini a été évoqué, mais l’ancien président de l’UEFA a rapidement démenti un quelconque intérêt pour revenir aux affaires dans le football français. Alors que Medhi Benatia est lui aussi censé quitter le navire à l’issue de la saison, certains fans de l’Olympique de Marseille pensent que Didier Drogba pourrait être parfait pour le poste.

Ancien joueur de l’OM, la légende ivoirienne connaît bien le club olympien et dispose d’un carnet d’adresses qui pourra lui permettre de redonner à Marseille son lustre d’antan. Benjamin Courmes, journaliste pour Football Club de Marseille croit fermement en Drogba président de l’OM.

« Didier Drogba a été un joueur du club et pendant 20 ans on en a parlé, mais ce n’est pas ce qui m’intéresse. Ce qui m’intéresse, c’est que c’est quelqu’un qui connaît l’OM, on sait que son amour pour le club qui l’a révélé au monde ce n’est pas du fake. Et au-delà de ça, c’est une personnalité du football mondial, qui a une stature. Il y a peu de temps, il a voulu être le président de la fédération de Côte d’Ivoire, et qui souhaite être dans les hautes instances du football mondial. Il ne souhaite pas être entraîneur, ou directeur sportif.

À voir

PSG : Un joueur de Chelsea totalement choqué par le Paris SG

Lisez aussi : OM : Les dessous du départ de Didier Drogba de Marseille

Avoir à la tête d’une institution comme l’Olympique de Marseille une personnalité du foot mondial comme Didier Drogba, et peut-être à ses côtés, un vrai gestionnaire qui gère l’administratif, lui pourra être la figure de l’OM auprès des instances. En plus, il a un réseau pour faire venir des joueurs et des entraîneurs », explique Benjamin Courmes. Reste à voir si Frank McCourt sera du même avis.

Lire la suite sur l’OM

OL Mercato : Le nouveau Didier Drogba bientôt à Lyon ?

OM : Didier Drogba attaque violemment la FFF pour Eric Bailly !

À voir

ASSE – FC Annecy : Retour de Lamba, la compo réajustée ?

Côte d’Ivoire : 2,9M€, Didier Drogba cité dans une affaire de gros sous