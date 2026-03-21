OM-LOSC: Le Ministère de l’Intérieur prend une décision-choc

Déjà privé de sept joueurs majeurs pour son déplacement au stade Vélodrome, le LOSC va affronter l’OM ce dimanche après-midi sans pouvoir compter sur ses supporters sur décision du Ministère de l’Intérieur.

OM : Les supporters du LOSC privés de déplacement

Ce dimanche, à 17h15, le LOSC se déplace au stade Vélodrome pour affronter l’OM dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. Une rencontre qui s’annonçait déjà difficile pour les hommes de Bruno Genesio et qui le sera davantage plus, les supporters des Dogues étant interdits de déplacement à Marseille.

Le Ministre de l’Intérieur, Laurent Nunez, a pris un arrêté ministériel, sur demande de la préfète de police, Corinne Simon, déléguée des Bouches-du-Rhône, interdisant le déplacement des supporters lillois de manière individuelle ou collective. Aucun supporter de Lille LOSC ne sera donc autorisé au stade Vélodrome dimanche soir.

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« Interdiction d’accéder au stade Orange Vélodrome, de stationner et de circuler sur la voie publique, dans le centre-ville de Marseille et aux abords du stade à toute personne se prévalant de qualité de supporters du LOSC ou se comportant comme tel, du dimanche 22 mars à 8h00 au lundi 23 mars à 4h00 », précise le communiqué de la Préfecture des Bouches-du-Rhône. La raison est simple : cette rencontre se déroulera dans un contexte sécuritaire tendu, en raison du second tour des élections municipales prévu le même jour.

Sécurité maximale autour du Vélodrome !

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le LOSC sera suivie de très près par les autorités. Le même jour que le match aura lieu le second tour des élections municipales, ce qui inquiète du côté des Bouches-du-Rhône. Le stade Vélodrome sera donc privé de parcage visiteur, une situation devenue fréquente pour les matches à risques. Au-delà de cette interdiction, les autorités ont prévu un dispositif de sécurité d’envergure.

Forces mobiles (CRS et gendarmes), policiers locaux et militaires de l’opération Sentinelle seront mobilisés en nombre pour encadrer l’événement. Des restrictions strictes de circulation et de stationnement ont également été mises en place autour du stade et dans certains quartiers de Marseille, tandis qu’une tolérance zéro est annoncée concernant les engins pyrotechniques.

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Le contexte politique renforce encore ce durcissement alors que le match a été décalé à 17h15 au lieu de se disputer à 20h45. La tenue simultanée du second tour des municipales mobilise déjà fortement les forces de l’ordre, obligeant les autorités à adapter l’organisation du match, notamment en avançant son horaire. Cette conjonction d’événements accroît les risques de tensions et justifie, selon les pouvoirs publics, une approche préventive maximale.

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