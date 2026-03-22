Stade Rennais: Franck Haise sans stress pour Metz, le groupe

Ce dimanche, à 17h15, le Stade Rennais accueille la lanterne rouge du championnat, le FC Metz, pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Découvrez le groupe convoqué par Franck Haise, l’entraîneur du SRFC, pour cette rencontre.

Stade Rennais : 21 joueurs pour la réception de Metz

Dans ce sprint final, où chaque rencontre vaut son pesant d’or, le Stade Rennais doit absolument éviter constitué par le FC Metz, lanterne rouge, pour préserver intact ses ambitions européennes, ce dimanche après-midi. Refroidi par sa défaite à domicile contre le LOSC (1-2) la semaine passée, le club breton n’a pas d’autre choix que de battre les Grenats.

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Sortis du top 6 pour la première fois depuis la 12e journée, les Rennais n’ont plus totalement leur destin en main à huit journées de la fin du championnat. La 7e place que le Stade Rennais occupe ne sera européenne, à priori, que si le RC Lens gagne la Coupe de France. Et les six points d’avance sur le RC Strasbourg et le FC Lorient, ses poursuivants immédiats, n’autorisent pas le moindre relâchement non plus.

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Conscient de l’enjeu, Franck Haise a convoqué de 21 joueurs pour le match de ce dimanche contre les hommes de Benoît Tavenot. L’entraîneur rennais peut même compter sur un groupe quasi complet, à l’exception de deux absences : celles de Jérémy Jacquet, toujours blessé, et de Nordan Mukiele.

Le groupe de Rennes contre Metz

Gardiens : Akabou, Samba, Sillistrie

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Défenseurs : Frankowski, Rouault, Aït Boudlal, Brassier, Seidu, Merlin, Nagida

Milieux : Kamara, Rongier, Camara, Cissé, Blas, Szymański

Attaquants : Al-Tamari, Embolo, Lepaul, Nordin, Zabiri.

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