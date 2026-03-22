FC Nantes : Grave incident à la Jonelière avant Strasbourg !

À quelques heures d’un match très important dans la course pour le maintien en Ligue 1 contre le RC Strasbourg, les supporters du FC Nantes ont reçu une mauvaise en provenance de la Jonelière.

FC Nantes : La Jonelière cambriolée

Le FC Nantes a ouvert les portes de son centre d’entraînement aux supporters, à deux jours de la réception du RC Strasbourg, en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Mais un incident est venu noircir ce tableau et perturber la bonne ambiance des lieux. En effet, Maxime Buchot, journaliste de Télé Nantes, a révélé sur sa page Twitter les détails d’un cambriolage à la Jonelière.

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« Fenêtre cassée et vol de matériel en plein jour ce vendredi à la Jonelière. Plainte déposée. Certains supporters étaient encore présents entre 13 et 14 heures, si vous avez vu ou entendu quelque chose, n’hésitez pas à me contacter », rapporte le confère, qui a accompagné sa publication d’une photo montrant la vitre brisée d’une voiture garée dans une allée proche du centre d’entraînement des Canaris.

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Le FC Nantes n’a pas communiqué sur l’origine exacte de cet incident, mais il intervient dans un contexte de forte affluence de supporters venus assister à l’entraînement. Pour Vahid Halilhodzic et ses hommes, cette affaire tombe à mal à quelques heures d’un match décisif pour le maintien, contre le RC Strasbourg, ce dimanche. La direction du club nantais a confirmé qu’une plainte a été déposée contre X et invite toute personne ayant des informations à se manifester.

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