FC Nantes : Halilhodzic réserve une surprise à Strasbourg !

Après avoir remercié Ahmed Kantari pour insuffisance de résultats, le FC Nantes espère redresser la barre avec Vahid Halilhodzic. Et le nouvel entraîneur des Canaris pourrait donc imprimer sa marque à l’équipe dès ce dimanche contre le RC Strasbourg.

FC Nantes : Optimisme pour la réception de Strasbourg

De retour sur le banc du FC Nantes le 11 mars passé, après avoir passé sept années sans entraîner, Vahid Halilhodzic va connaître son grand baptême en Ligue 1 ce dimanche soir face au RC Strasbourg. Avec le report de la rencontre contre le Paris SG, l’entraîneur de 73 ans a eu deux semaines pour préparer la réception des Alsaciens.

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17e de Ligue 1, à deux points du barragiste pour le maintien, l’AJ Auxerre, le club nantais flirte avec la relégation en Ligue 2, ce que Vahid Halilhodzic est venu empêcher en neuf matches. Les hommes de Gary O’Neil viennent de jouer un match de coupe d’Europe, ce jeudi, ils ne viendront pas à la Beaujoire à 100%, sans compter qu’ils restent sur trois matches nuls consécutifs en championnat.

C’est donc le bon moment pour les Canaris de prendre des points. De plus, le coach strasbourgeois ne pourra pas compter sur plusieurs joueurs majeurs, notamment Emmanuel Emegha, Diego Moreira, Aarón Anselmino et Ben Chilwell.

Avec beaucoup de repos et un groupe au complet, Vahid Halilhodzic pourrait donc lancer parfaitement son retour à Nantes avec une victoire face à un Strasbourg diminué. Pour y parvenir, le coach du FCN avoue avoir un plan de jeu bien précis.

« J’ai un plan de jeu en tête avec un système préférentiel »

En conférence de presse vendredi après-midi, le nouvel entraîneur du FC Nantes a été interrogé sur le système de jeu qu’il envisage ainsi que sur le onze de départ qu’il pourrait aligner face au RC Strasbourg. Si son prédécesseur avait installé un 5-3-2 très défensif, Vahid Halilhodzic devrait apporter du changement en mettant en place un nouveau système de jeu.

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« La semaine dernière, vous disiez avoir une idée de comment jouer, est-ce qu’après une semaine de plus à travailler avec vos joueurs, vous avez déjà un plan en tête et votre onze de départ ? Oui, j’ai un plan de jeu en tête avec un système préférentiel. J’ai essayé pas mal de choses, pas mal de joueurs dans différents postes et différentes organisations. On a fait beaucoup de choses tactiques comme la complémentarité entre les joueurs.

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Mais surtout, et j’ai beaucoup insisté, il y a un règlement : on est tous pour l’attaque, mais on doit surtout défendre. On doit améliorer cet aspect dans la récupération du ballon ensemble. Tout le monde a fait beaucoup d’efforts. Dans l’efficacité, j’attends qu’ils commencent à marquer quelques buts », a expliqué le collaborateur de Waldemar Kita.

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