‎FC Nantes : Colère et vérité de Halilhodžić après Strasbourg

Le FC Nantes a encore flanché dimanche face à Strasbourg (2-3), malgré un visage plus séduisant et combatif. Sur le banc, Vahid Halilhodžić n’a pas caché sa colère et son inquiétude, mais affiche une détermination intacte pour tenter de sauver les Canaris.

‎FC Nantes : Une équipe séduisante… mais encore fragile

‎Dimanche soir, la Beaujoire a vibré pour un FC Nantes volontaire, ambitieux, et visiblement décidé à briser sa spirale négative. Pourtant, la partie a basculé au retour des vestiaires. Joaquin Panichelli, entré en jeu à la pause, a inscrit un doublé éclair qui a donné la victoire à Strasbourg. Une défaite cruelle qui illustre parfaitement le paradoxe des Canaris : séduisants sur le plan du jeu, mais fragiles dans les moments clés.

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‎Présent au micro de Ligue 1+, Vahid Halilhodžić a résumé cette dualité : « Il y a une déception énorme, on a vu deux équipes. Une équipe en pleine confiance avec de la réussite et une équipe qui doit gagner mais qui a peur… c’est dur, ça montre le manque de maturité de cette équipe, on a peur de gagner, ça montre une équipe très fragile ». Le ton est clair : le coach exige plus de sang-froid et d’audace.

‎Vahid Halilhodžić face à l’urgence

‎À 73 ans, le technicien bosnien ne cache pas l’ampleur du défi, conscient de la position délicate des Canaris (17e avec 17 points). « J’ai accepté un challenge fou… je savais que la situation était plus que dramatique, j’ai accepté ça pour mon ancien club… je fais ça avec le vrai attachement que j’ai pour ce club », a-t-il expliqué, rappelant que son retour à Nantes n’est pas motivé par la gloire, mais par l’amour du maillot.

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‎Malgré la crise, Vahid refuse de céder au fatalisme. Après la trêve internationale, le FCN affrontera Metz, Auxerre et Brest, des confrontations cruciales dans la course au maintien. « Ce n’est pas encore fini… on va tout donner. C’est un grand club, historique, je suis triste pour le FC Nantes et je vais tout faire, même plus, pour garder un espoir jusqu’au bout », a-t-il indiqué. Dans son discours, entre frustration et combativité, transparaît la volonté d’un homme prêt à secouer ses joueurs jusqu’au dernier souffle pour sauver l’honneur du club.

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